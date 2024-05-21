下班雨勢升級！15縣市豪雨、雷雨齊轟 1地「災防告警」恐發生暴雨

受鋒面影響，中央氣象署持續發布大雷雨即時訊息，範圍包括新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣，預計持續時間至晚間6點。另針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，已有暴雨或有暴雨發生的機率，預計持續至晚間7點04分。

氣象署也說，今天台東縣山區有局部大雨或豪雨；東半部、屏東地區及大台北至新竹、南投至高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。