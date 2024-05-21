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吃飽空腹脹氣數小時難解 醫籲留意4跡象：恐是小腸菌叢過度增生

中央社／ 台北21日電
脹氣示意圖。圖／本報資料照片
脹氣示意圖。圖／本報資料照片

餐後脹氣是現代人普遍的身體毛病，接手家族企業的高小姐卻發現近1、2個月連空腹都脹氣，醫師提醒，若吃飽、空腹都脹氣，持續7、8個小時無法緩解，可能是小腸菌叢過度增生。

正常腸胃蠕動功能，食物順利消化，進入大腸才會產生氣體，再以放屁將氣體排出體外。「小腸菌叢過度增生」簡稱為SIBO，脹氣是SIBO的主要症狀，因消化不良或腸胃蠕動功能不佳，導致食物未完全消化，囤積小腸產生氣體，出現脹氣、腹脹不舒服。

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺透過新聞稿提出4個需留意跡象，第1個跡象是「胃酸酵素不足」，食物未被充分消化，促使細菌進入小腸繁衍生長，就可能引發SIBO；第2個是「蠕動不良」，食物及液體停留腸道可能造成細菌生長，或小腸細菌無法清除，恐加劇SIBO情況。

第3個為「藥物及免疫力不佳」，顏佐樺解釋長期使用制酸劑、慢性疾病用藥可能影響胃酸、膽汁、酵素分泌，免疫力下降，易使腸道受感染，都可能導致SIBO；第4個是「 喜愛吃精緻糖、易脹氣食物」，可能導致腸道產生過多氣體，提供細菌生長環境，增加SIBO風險。

腸道環境的保健，可從日常飲食及生活習慣做起，顏佐樺提醒，平時應細嚼慢嚥、飯水分離，有助提高食物在口腔和胃部消化效率，促進上消化道消化，可適量攝取酸性食物，消化不良可搭配一點酸性食物，如蘋果醋，刺激胃酸分泌，或在醫師及營養師建議下，食用消化酵素保健品。

另外，顏佐樺說，可適時補充可溶性膳食纖維，如木耳飲，但要避免食用過多精緻加工及易脹氣食物，有助於維持腸道菌相平衡，保持腸道健康，同時應避免含有較高纖維的蔬菜，如蘆筍、豌豆、洋蔥、韭菜等，以及難消化碳水化合物等。

醫師建議養成每日排便習慣，醫學定義3天1次排便為正常排便狀況，但每天排便才是健康指標。顏佐樺呼籲民眾釋放壓力、避免久坐，站立半小時或進行適當運動有助於促進消化。行動不便人士則可透過腹部按摩達到效果。

生活習慣 醫師

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