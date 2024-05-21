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雨彈襲來！明半個台灣「溼答答」雨勢這日趨緩 下周有望迎梅雨季
中央氣象署指出，今天起到周五大致受鋒面影響，各地都有明顯雨勢，明天中部以北、東北部雨勢明顯，北部、宜花地區及中部山區甚至有局部大雨，周六鋒面遠離，愈晚水氣愈少。下周一深夜後又有另一波鋒面影響，各地有雨。此外，下周可能有西南季風建立，將進入梅雨季天氣型態，若有鋒面配合就要留意較大降雨。
氣象署預報員黃恩鴻表示，明天中部以北、東北部雨勢明顯，北部、宜花地區及中部山區有局部大雨，且午後發展更旺盛。周四、周五降雨空檔拉長，但各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。周六鋒面遠離，水氣仍多，中部以北、東北部地區及南部山區仍有局部短暫陣雨，愈晚水氣愈少，其他地區轉多雲，午後局部雷陣雨。
黃恩鴻指出，下周日、周一僅剩花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後可能有局部短暫雷陣雨。下周一深夜後有另一波鋒面影響，各地有雨，尤其西半部、東北部短暫陣雨或雷雨較廣、較明顯。他也說，下周可能有西南季風建立，若有鋒面配合就要留意降雨，將進入梅雨季天氣型態。
黃恩鴻表示，目前各國模式研判周五、周六有熱帶擾動明顯訊號，但發展路徑還有變化，可能從菲律賓東南方海面朝北轉往日本南方海面前進，對台灣影響不大。另外，他也說，周四、周五馬祖可能有低雲跟霧，提醒民眾留意。
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