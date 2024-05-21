紐乳2025零關稅衝擊國內生乳價格 農業部：競爭力在於市場區隔

台灣與紐西蘭於2013年簽署台紐經濟合作協定(ANZTEC)，2025年起紐西蘭進口液態乳關稅將由每公斤14元降至零，勢必進一步衝擊國內生乳市場。農業部長陳駿季表示，國產鮮乳與進口乳一定要做出市場區隔，尤其會宣導在沒有長途運輸下，國產鮮乳具備低碳等優勢。

農業部今天召開「農業政策願景記者會」，陳駿季指出，目前國內乳牛約12.3萬頭，每年牛乳產量約47萬噸，但我們的目標反而是進一步降低到43萬噸，因為泌乳效率不好的寡產牛在吃一樣飼料的情況下並不划算，因此有規劃淘汰寡產牛，牛隻變少了但依舊能維持產量，成本就會降低。

但陳駿季不諱言指出，紐乳零關稅進口初期，無論台灣是否準備好了都一定會造成價格波動，因此台灣牛乳和國外牛乳一定要做到產品區別化，首先絕對不能混乳，這樣才能標示台灣牛乳標章，也因為沒有長途運輸所以符合低碳標準，將透過標章和民眾宣導，選購台灣牛乳就是選擇低碳飲食，也符合2050淨零精神。

陳駿季說，國外進口的鮮乳，只要保存期限超過1個月的就能標示為長效乳或長效鮮乳，會積極和衛福部溝通並召開專家會議，樂觀其成這些標示的建議能夠通過，這樣就做到了市場區隔，鮮乳多元加工也會積極輔導，也會將國產鮮乳導入營養午餐給學童補充鈣質。

陳駿季指出，酪農業的中長程規劃都會滾動式調整，無論是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）或是台美21世紀貿易倡議，承諾不會為了加入國際貿易組織的機會而犧牲農民權益。