桃園鐵路地下化計畫恐延後完工 中壢臨時站下月先啟用

「桃園鐵路地下化計畫」2020年9月奉行政院核定，路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋，南至桃園市平鎮區台66線。鐵道局表示，中壢臨時前站新建工程將於6月16日啟用，地下化的永久站（CJ17標工程）也將同步開始施作，另外，鳳鳴臨時站預計今年底完工、平鎮臨時站預計2年後，但整個地下化計畫可能因為缺工、缺料、延伸段影響延後完工期程。

鐵道局表示，「桃園鐵路地下化計畫」全長17.9公里，總建設經費約1048億元，改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座通勤車站，原預計2029年4月完工，但近年受缺工、缺料、工程經費、遺址還有平鎮延伸段影響，可能再增加3至4年工期、6、700億元經費。

鐵道局指出，桃園鐵路地下化計畫由於施工空間小，為維持鐵路正常營運，於極為有限空間下，需辦理多次軌道切換，工序繁瑣費時，較先前的台北、高雄、台南都還艱鉅，其中尤以新建中壢車站為桃地計畫中最具關鍵的指標項目，中壢臨時前站將於6月16日啟用。

鐵道局總工程司彭家德表示，中壢有許多大學跟軍事單位，進出旅客人數多，2022年平均每日旅客人數高達3萬6千人，排名全台第4，僅少於台北、桃園跟台南，施工過程要特別注意台鐵營運安全，因此施工時程較長。此外，為維持鐵路正常營運，每晚都須等最後一班車結束營運後，再封鎖軌道、斷電進行施工，約還有200公尺要切換撥軌，並派人員看守，十分艱鉅。

鐵道局指出，中壢車站涉及地下1層的台鐵、地下2層桃園捷運及機場捷運延伸線地下隧道施作順序及站體銜接作業，為因應機場捷運延伸線地下隧道需通過既有中壢站及軌道區下方，施工期間必須維持既有鐵路營運及鐵路地下化工程推動，既有中壢前站必須遷移，以騰出空間供機場捷運及中壢地下車站依序施作。

鐵道局表示，中壢臨時前站工程主要內容包含車站大廳、機車停車場及臨時行李房等，並整合原有臨時後站跨站天橋，維持前後站的聯通，並同步啟用臨時月台，以提供隔日台鐵正常旅運服務。另為配合中壢臨時前站啟用，站前中和路及周遭道路將提前於6月上旬辦理改道，改為由西向東單向通行。