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「西方極樂園」台裔編劇知名作 穿越時空尋父冒險

中央社／ 台北21日電

與「三體」、「沙丘」並列史上50大科幻小說，影集「西方極樂園」首季編劇游朝凱知名作品「時光機修復師的生存對策」推出全新中譯本，從一段尋父冒險，思索回到過去是否就能彌補遺憾。

游朝凱（Charles Yu）是首名獲得美國國家圖書獎的台裔美籍文學作家，曾獲選「紐約時報」年度十大作家。知名作品包含：短篇集「三流超級英雄」（2006）、長篇小說「時光機修復師的生存對策」（2011）及獲頒美國文學最高榮譽的「內景唐人街」（2020）。

小說寫作之外，游朝凱受邀為FX、AMC、FacebookWatch 和 Adult Swim 等頻道撰寫影集劇本，並以HBO科幻影集「西方極樂園」2度獲得美國編劇工會獎提名。同時，他也有機會改編自己作品成影視劇本，親自操刀的「內景唐人街」影集版，今年下半年就會在美國Hulu和全球Disney+串流平台播映。

「回到過去是否就能彌補生命遺憾？」根據新經典出版書訊，「時光機修復師的生存對策」描述與作者同名的時光機維修師游朝凱，和一隻狗、可與人對話的AI電腦共同生活。他的父親在經歷多次挫敗、成功發明時光機後，拋棄妻子消失無蹤。有一天，主角在送修時光機時，遇到未來的自己，開槍射殺了對方，因此受困於時間迴圈。而逃脫迴圈並找到父親的關鍵，就在未來的游朝凱交付給他的書：「時光機修復師的生存對策」。

在台灣新版序文中，游朝凱寫道，對他而言，小說有如由時間與空間這兩種無形材料構成的雕塑。第一步是拆解時空，將之打散重組，「小說是一種時光機，也許是史上第一架時光機，流動於過去、現在和未來之間，帶領我們進入他人的意識」。

游朝凱認為這部小說尤其如此，「時光機修復師的生存對策」講述一個移民家庭的時空之旅，消失在時空中的父親，及兒子透過童年回憶尋父的故事。在許多面向上，這都極為私密、離奇又特殊。他很感謝在原文版推出10多年後，又有機會在台灣新版發行之際重溫這些愉快的回憶。期待台灣讀者們也乘上這架時光機，展開個人的小宇宙旅行。

紐約時報 美國

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