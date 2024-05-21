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農業政策願景 陳駿季：4年內讓《農業基本法》上路

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今天召開「農業政策願景記者會」，農業部長陳駿季說明施政藍圖。記者李柏澔／攝影
農業部今天召開「農業政策願景記者會」，農業部長陳駿季說明施政藍圖。記者李柏澔／攝影

昨天520新內閣上路，農業部陳駿季今天召開「農業政策願景記者會」，其中以「智慧韌性、永續安心」為開場，向國人闡述任期內的政策藍圖，並強調將制定《農業基本法》 以擘劃台灣農業發展方針移固農業根基，目標4年內立法上路。

陳駿季表示，將以「讓台灣農業成為永續韌性的產業，以及讓農民成為高度專業的職業」為農業施政願景，在新農業改革基礎上，進一步建構策略型農業思維的施政主軸。

目前我國農業最高位階法規為1973年制訂的《農業發展條例》，但該條例已被多次指出，在貿易自由化的潮流下，已有許多不足，加上農業部去年改制成立，應有更上位的《農業基本法》來引導農業發展。

去年3月中研院發布的《農業政策建議書2.0》指出，我國農業多年的結構性問題未解，8大政策建議方向首先就是應訂定《農業基本法》，釐清「農業」、「農村」、「農民」的法定地位和屬性，以勾勒未來台灣農業的發展方向與目標。

陳駿季指出，為因應農業內外部環境挑戰，亟需推動「智慧韌性、永續安心」的農業政策行動策略，4大主軸包含智慧、韌性、永續、安心，而在上述4大主軸下，農業部將制定《農業基本法》 以擘劃台灣農業發展方針移固農業根基，導引台灣農業永續發展。

陳駿季說，去年農委會升格農業部後，農業就應該要重新定位和擬定願景，《農業基本法》是原則性的上位綱領法，一來展現政府重視農業的企圖心，二來該法規範必須公告農業中長期的施政規劃，包含糧食安全、產業競爭力、產業輔導、農村建設、生物多樣性等，過去是以《農發條例》處理，但現在很多國家政策都和《農業基本法》有關。

陳駿季表示，上次提出《農業基本法》草案是在2011年，這幾年一直努力和外界溝通，希望4年內草案可以在行政院通過，並在立法院審議和立法。

農業部今天召開施政願景記者會，陳駿季表示，將以「讓台灣農業成為永續韌性的產業，以及讓農民成為高度專業的職業」為農業施政願景，推動《農業基本法》立法將是重點目標。記者李柏澔／攝影
農業部今天召開施政願景記者會，陳駿季表示，將以「讓台灣農業成為永續韌性的產業，以及讓農民成為高度專業的職業」為農業施政願景，推動《農業基本法》立法將是重點目標。記者李柏澔／攝影

農業部 陳駿季

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