溫馨5月天！百達醫療公益親子音樂會，捐助33萬元送暖家扶兒童保護

今年的母親節，同時也是國際護師節！百達醫療攜手家扶基金會、聯合報系舉辦「用愛接力˙撲滿未來」公益親子音樂會，總計有上百位醫護夥伴、貴賓共襄盛舉，在歡欣氛圍中一同把愛傳出去。

百達醫療於國際護師節舉辦公益親子音樂會。 圖／江建泰、張皓婷 攝影

「匡啷！匡啷！」滿滿的銅板從撲滿中傾洩而出，倒入數幣機裡快速清點，清脆的聲響加上機器運轉的新奇畫面，讓撲滿的小主人看得目不轉睛，這是百達與醫護夥伴們平時帶著孩子將零錢存入小豬撲滿、所累積的愛心善款。在眾人眾志成城、熱烈參與下，捐款總額達到33萬元，這筆錢將捐贈家扶基金會，用於關懷遭不當對待兒少，藉此讓擁有資源的孩子學習惜福和分享，也吸引更多人共同關注弱勢兒童，用愛接力，一起做公益！

百達夥伴帶著孩子一起存錢做公益。 圖／江建泰、張皓婷 攝影

百達醫療總經理王雅芳表示，辛苦的醫護人員和偉大的母親，皆是「愛」的代名詞。為紀念這個充滿意義的日子，百達醫療響應家扶基金會「用愛包圍」計劃，希望透過音樂會凝聚企業同仁和醫護夥伴的愛心，幫助更多孩子在愛與溫馨的環境中成長茁壯。

百達醫療募集善款33萬元，捐助家扶基金會用於保護遭不當對待兒少。 圖／江建泰、張皓婷 攝影

家扶基金會社會資源處潘惠珍主任也呼籲大眾一同關注兒少保護議題，透過家扶基金會積極推動的「快樂親子5步驟：不閉打小孩」，促進家長理性互動、提升保護因子，並且幫助遭不當對待的孩子遠離風險、修復傷痛。

造型氣球表演開場，瞬間炒熱現場氣氛。 圖／江建泰、張皓婷 攝影

百達醫療公益親子音樂會由超吸睛的氣球表演揭開序幕，只見穿著粉紅色禮服的氣球公主，近距離與小朋友互動，不時變出弓箭、恐龍、美人魚等造型氣球，創意表演融合舞蹈、故事、魔術等元素，不只讓現場小朋友驚呼不斷，連家長都看得津津有味，全場氣氛嗨翻天！

SONAR聲吶人聲樂團展現令人沉醉的美聲。 圖／江建泰、張皓婷 攝影

緊接而來的是台灣盃阿卡貝拉大賽金牌團隊SONAR聲吶人聲樂團，以無伴奏方式演唱「一想到你呀」、「稻香」、「心花開」等跨世代流行金曲，充滿爆發力的華麗美聲，一開嗓就讓人沉醉，五條高低不同的聲線碰撞，傳達出滿滿的感動和力量，讓現場洋溢濃厚溫馨感。

YOYO 家族帶著小朋友唱唱跳跳。 圖／江建泰、張皓婷 攝影

壓軸重磅登場的是兒童界天團YOYO 家族，活潑的「KIWI姐姐」帶領全場小朋友動起來！看著自家寶貝們在台前唱唱跳跳，用歌聲表達對媽媽的愛，台下家長無不露出欣慰的笑容，在咖啡、美食相伴之下，享受一段難得的放鬆時光，有媽媽笑稱「這就是解放雙手、最貼心的母親節禮物！」

音樂會在熱鬧氣氛中畫下圓滿的句點，而百達醫療「愛的接力」持續進行中，要把醫護的大愛延伸至社會需要溫暖的角落，集眾人之力撲滿美好未來。