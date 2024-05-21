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6縣市獲選觀光署廊帶亮點計畫 耗資15億元估增4.5%遊客

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
苗栗縣政府「苗栗白沙屯至好望角濱海計畫白沙聖域．天空之丘」。圖／觀光署提供
苗栗縣政府「苗栗白沙屯至好望角濱海計畫白沙聖域．天空之丘」。圖／觀光署提供

交通部觀光署2024年至2027年「重要廊帶亮點營造計畫」，由地方政府提案競爭，擇優核定補助軟硬體環境營造，提升遊憩品質，最終評選出桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣等6地方政府計畫入選，總經費約計15億元，預期年遊客人次達4.5%成長，創造觀光總產值約1906億元。

觀光署長周永暉主持「重要廊帶亮點營造計畫」入選計畫修正計畫審查會，核定高雄市政府「高雄灣區大港．旗津領航計畫」、桃園市政府「桃園珍珠海岸計畫－竹圍永安南北海岸雙星計畫」、苗栗縣政府「苗栗白沙屯至好望角濱海計畫－白沙聖域．天空之丘」3縣市政府計畫；並通過台南市、花蓮縣、宜蘭縣所提計畫，近期辦理現勘再行核定。

周永暉指出，此次提案的核心內容涵蓋觀光遊憩發展方向、符合永續觀光、淨零碳排、減量與美學設計等重要標準，將強化地方政府觀光建設及經管所轄直轄市級及縣（市）級風景特定區等，預計2027年完工後，串聯旅遊廊帶、擦亮休憩亮點，提升6個景點的休憩環境品質。

桃園市政府「桃園珍珠海岸計畫-竹圍永安南北海岸雙星計畫」。圖／觀光署提供
桃園市政府「桃園珍珠海岸計畫-竹圍永安南北海岸雙星計畫」。圖／觀光署提供

周永暉 觀光署

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