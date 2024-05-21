6縣市獲選觀光署廊帶亮點計畫 耗資15億元估增4.5%遊客

交通部觀光署2024年至2027年「重要廊帶亮點營造計畫」，由地方政府提案競爭，擇優核定補助軟硬體環境營造，提升遊憩品質，最終評選出桃園市、苗栗縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣等6地方政府計畫入選，總經費約計15億元，預期年遊客人次達4.5%成長，創造觀光總產值約1906億元。

觀光署長周永暉主持「重要廊帶亮點營造計畫」入選計畫修正計畫審查會，核定高雄市政府「高雄灣區大港．旗津領航計畫」、桃園市政府「桃園珍珠海岸計畫－竹圍永安南北海岸雙星計畫」、苗栗縣政府「苗栗白沙屯至好望角濱海計畫－白沙聖域．天空之丘」3縣市政府計畫；並通過台南市、花蓮縣、宜蘭縣所提計畫，近期辦理現勘再行核定。