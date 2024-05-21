男嬰還不能打疫苗先染新冠重症 呼吸困難收治加護病房

新冠疫情上周新增238例新冠本土確定病例（併發症），與前一周新增245例相當；上周新增20例死亡病例，較前一周新增13例上升。疾管署防疫醫師林詠青指出，一名中部男嬰感染新冠出現發燒、呼吸困難等症狀，目前仍在加護病房治療狀況穩定。

林詠青指出，一名中部5個月大男嬰，年紀尚未達到接種年齡，有先天性染色體以及心臟疾病，5月中出現發燒、躁動不安、呼吸困難等狀況，因此到急診就醫，有肺炎並且PCR陽性，收治加護病房並給予抗病毒藥物治療，目前仍在加護病房已經住院一周，病況穩定。

另一方面，免疫缺陷、全身性發炎、慢性腎病、使用免疫抑制藥物等族群容易造成新冠重症。台灣腎臟醫學會秘書長許永和表示，慢性腎病的病人占全體15至20％，並且很多病人沒有被發現，此類族群感染後具有重症高風險，第三期至洗腎患者的死亡風險比為罹患腎病者多1.33至3.69倍。

依據監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為85%及63%，另JN.1衍生變異株KP.2之本土與境外占比分別為6%及11%。疾管署發言人曾淑慧表示，KP.2傳染率雖然高，但重症率並未增加，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種271.6萬人次，全國接種率11.22%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.36%、1.18%。由於疫情持續且仍具傳播風險，目前所提供接種之XBB疫苗對於目前正流行的JN.1系列變異株能產生有效之抗體，民眾應儘速接種，減少重症或死亡風險。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約297.2萬劑、Novavax XBB疫苗約6.3萬劑，符合接種資格民眾儘速接種，另已接種1劑的65歲以上長者等高風險對象，應再接種第2劑提升免疫保護力，有效降低感染後門急診就醫及住院率。

疾管署提醒，近期國內疫情傳播風險持續，自去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占95%以上，仍不可輕忽疾病威脅，呼籲符合接種資格民眾儘速接種疫苗，接種院所資訊可至疾管署官網「新冠/肺鏈疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4 ）查閱。