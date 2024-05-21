腸病毒高峰提早到？小兒科醫破解常見3迷思 籲家長留意4重症前兆

腸病毒高峰提早到？疾管署發言人曾淑慧表示，腸病毒高峰預計在5月底、6月初，上周門急診就診人次與先前相比持平，但尚無法確定高峰是否已過，還需要持續觀察。台大醫院小兒感染科醫師呂俊毅提醒，必須留意是否出現活力不佳、抽搐、心跳加快、嘔吐等重症前兆。

據疾管署監測資料顯示，目前國內處腸病毒流行期，上周（5月12日至5月18日）門急診就診計1萬7585人次，與前一周的1萬8238人次持平，尚須觀察後續疫情變化。

目前腸病毒以克沙奇A型為主，另外容易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型，上周無新增個案，迄今仍呈零星檢出且感染個案均為輕症，研判國內疫情傳播風險持續。今年累計2例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及A10型，年齡皆為未滿1歲幼童，與去年同期病例數的3例相當。

呂俊毅指出，今年疫情還算平穩，尚未有太多腸病毒症狀，但仍有提醒大家三大腸病毒迷思。第一，很多人以為腸病毒症狀好了就不會傳染，就算燒退了只要有水泡等症狀就可能會傳染，甚至很難靠隔離控制；第二，吃冰只能緩解喉嚨痛，並不能做為治療；第三，小孩雖然沒有出門，但病毒無孔不入，可能會經由環境或是家人傳染。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，呂俊毅說，絕大多數感染者可以完全康復，但必須注意是否有重症前驅症狀，分別為有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力；肌躍型抽躍，即無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮；持續嘔吐；呼吸急促或心跳加快等。

腸病毒型別多元，除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防；腸病毒在發病後一周內傳染力最強，且可持續隨著糞便排出病毒，時間可達8到12周之久，除平時應勤洗手外，感染腸病毒痊癒後仍應繼續注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒。