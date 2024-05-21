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免帶實體會員卡 用這一招逛遍全球好市多 3免費隱藏版服務別錯過
許多美式賣場好市多的資深會員在出國旅行時，經常喜歡到國外的好市多賣場踩點嚐鮮，看看有什麼其他國家獨有的特殊商品，但以往一定得帶著實體會員卡才能進場，讓許多已經習慣使用App電子會員卡的民眾覺得有點不夠便利。但現在，不只會員卡一卡在手全球通用，現在連電子會員卡也能一秒切換國際版，刷遍全球。
還沒開通電子會員的民眾，快下載Costco App，登入線上購物帳號、註冊電子會員，上傳大頭照設定完成，攜帶身份證明文件至賣場會員部櫃台審核開通，即可使用App進入賣場和結帳時當做實體會員卡一樣出示使用。開通後下方現在新增了「國際電子會員卡」的功能，點選下去，就會出現國際通用的會員條碼，以後不用帶實體會員卡，也能走遍全球好市多。
另外，還有3大會員隱藏服務全都免費，包括免費輪胎氮氣填充、免費聽力測試、免費配鏡諮詢服務，讓會員們來購物還能順道保障行車安全，同時解決聽力、視力問題。
喜歡網購的會員，好市多線上購物5月21日單日限定，單筆滿萬元輸入優惠券代碼「24may」現折600元，搭配多款繳稅季、抗通膨的生活用品、家電優惠，快把握時間下單。
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