邁入智慧農業 農業部將推「農民數位卡」
農業部今天召開「農業政策願景記者會」，其中智慧韌性農業為施政重點。農業部指出，將結合智慧生產與數位服務等科技元素來全面提升農業韌性，將規劃推出農民數位卡，用手機就能隨時掌握服務資訊。
農業部今天召開「農業政策願景記者會」，農業部長陳駿季表示，為提升服務農民效率，農業部將全面整合數位資訊，擴大智慧科技於農業應用，因此將推出農民數位卡，建立農民數位服務管理系統，提供農民全方位精準又便利的服務，用手機就能掌握各種個人服務資訊。
陳駿季強調，「智慧韌性、永續安心 」農業政策行動策略訂出4大主軸，其中「智慧」加速智慧科技擴散帶動產業發展，由政府提供數位整合服務，完善農業產業鏈，建構精準、效率、低經營風險的農業。
因此，更要進一步建立農業大數據資料庫，以精進農情基本調查並應用於生產計畫推動，維持農業產銷供需穩定與平衡，並加速農業天然災害勘災效率，導入創新AI技術和勘災App，提升災害監測預警協助強化減災作為與迅速復耕復建。
陳駿季另指出，農業部將「復育幸福農村」作為施政重點之一，將提出農村發展整體規劃，推動農村空間規劃打造共榮生活環境，提供農民多元發展機會，並同時強化農村長者綠色照顧服務，復育世代共好幸福農村。
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