梅雨季來襲防登革熱 疾管署解析境外感染如何威脅本土

梅雨季節來襲，南高屏病媒蚊指數明顯上升。疾管署副署長曾淑慧表示，降雨機率增加使環境風險上升，雨後務必檢查住家周遭是否有積水處；同時她也提醒，出國民眾，因為潛伏期關係，在國外感染通常是回國才發病，因此有相關症狀應就速就醫並告知旅遊史。

國內上周無新增本土病例，今年截至5月20日累計164例本土登革熱確診病例，因為去年疫情延續，累計病例分布高雄市135例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。另，新增6例境外移入病例，今年累計86例境外移入病例，高於2020年至2023年同期（介於2至52例），感染地以東南亞國家為主。

由於登革熱潛伏期為3至14天，曾淑慧說，國人在國外遭感染後往往是回國才發病，在航機上或抵達機場時就出現症狀的個案不多。這些回到社區後才發病的民眾，若受到斑蚊的叮咬，此斑蚊經8至12天後將具有傳染登革熱病毒的能力，增加本土病例發生的風險。

她提醒，民眾回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時請落實防蚊措施並儘速就醫，就醫時請主動告知醫師近期旅遊史，以利正確診斷及治療。

醫療院所如遇疑似登革熱患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位即早採取防治措施，同時請留意就診病患是否出現重症警示徵象，適時給予適當醫療處置。

疾管署表示，東南亞登革熱疫情較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中印尼疫情上升，新加坡及斯里蘭卡疫情處上下波動。另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告近767萬例，以南美洲巴西近640萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭及秘魯等國疫情亦屬嚴峻，美國CDC已把中南美洲登革熱疫情列為第1級。

疾管署呼籲前往旅遊者採取防蚊等預防措施，民眾前往當地時應留意防蚊措施，外出時可穿著淺色長袖衣褲，並於皮膚裸露處使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署提醒，南高屏縣市上周病媒蚊指數明顯上升，且本周受梅雨鋒面影響，各地降雨機率增加，致使環境風險上升，呼籲民眾落實 「巡、倒、清、刷」，雨後務必檢查住家周遭是否有積水處，將積水倒掉，儲水容器應每周至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。