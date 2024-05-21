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疫後改善缺工上路1年 擬轉型常態化協助產業

中央社／ 台北21日電

解決旅宿業等產業缺工問題，勞動部推動疫後改善缺工方案至今已1年，其中旅宿業職缺補實率達55.18%。勞動部今天表示，計劃將方案轉型為一般產業缺工專案。

協助產業改善因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的缺工問題，勞動部去年5月起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，只要是缺工產業的雇主開出符合薪資條件的專案職缺，勞動部就會專案推介勞工給雇主，若推介成功，也會發出就業獎勵給勞工；目前符合資格產業包含旅宿業、餐飲業及航勤業等。

這項方案至今已經滿1年，數據顯示，截至今年5月15日止，旅宿業符合方案的職缺共1439個，而發展署推介6994人，業者共聘僱794人，其中有634人是因推介而聘僱，另160人是主動看到職缺去應徵。

餐飲業有5794個職缺，共推介2萬936人，聘僱1708人，其中推介聘僱為1033人，其餘為675人；航勤業職缺有335人，共256人被聘僱，其中73人為發展署推介。

若細看數據，其實3產業的推介率都不到10%，但是職缺補實率，旅宿業55.1%、餐飲業為29.4%、航勤業76.4%。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長吳淑瑛告訴中央社記者，疫後改善缺工上路1年，目前正討論轉型為一般產業缺工專案，當後續有一些業別面臨缺工時，至少有一些專案可以協助。

吳淑瑛也說，原本疫後方案就是試辦，會將試辦方案的經驗像是跨部會合作、訂定合理薪資、業者勞動條件清楚標示等，在新的方案訂得更清楚，更有利於媒合。

勞動部 職缺

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