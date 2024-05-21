上任首日公布5大策略 彭啟明：找出台灣碳費的「蘿蔔政策」

新環境部長彭啟明今召開上任第一場「部長與記者有約 談環境部業務展望」記者會，談論2050淨零轉型5大策略，包含加速碳內法制作業的3大重點政策。彭啟明表示，目前減碳是用碳費當棍子，但沒有紅蘿蔔，因此將找出適用於台灣的「蘿蔔政策」。

3大重點政策包含加速進行碳費法制作業、空品標準再檢討、環評審查精進措施、增聘專家學者參與四接審查、預定6月預告、12月底公告太陽光電應環評標準。

彭啟明表示，賴清德總統對於淨零轉型有較為不同的想法，欲推動淨零轉型5大策略及「綠色成長戰略」。5大戰略包含啟動第二次能源轉型，建構智慧共享綠能戰略；推動數位與綠色產業雙軸轉型；形塑淨零永續綠生活；政府作為淨零轉型強而有力的後盾、不遺落任何人的公正轉型。

綠色成長戰略則有綠色金融（與財政部合作）、淨零科技、綠色_數位雙軸轉型（與數發部合作）、綠色醫療（與衛福部合作）、能源轉型（與經濟部、台電合作）、增加碳匯。

彭啟明說，台灣推動減碳是「用碳費當棍子，但沒有紅蘿蔔」，為落實目標要找新方法，認為美國租稅抵減、日本發行氣候債券是值得參考例子，要想辦法讓棍子、蘿蔔一起發揮效用，並找出適用於台灣的「蘿蔔政策」。

空氣品質標準再檢討部分，目前環境部已預告加嚴空品標準，再搭配第二期空汙防制方案8面37項減量策略，彭啟明說，草案預告後已收到各界意見，目前已著手再檢討如何分階段達到世界衛生組織所訂空品標準，同時綜合各項影響因子納入後續修訂參考逐步邁進。

環評審查精進部分，考量第三階段離岸風電環評審查常有風場重疊問題，為不浪費行政資源，環境部今年初與經濟部溝通，提出2階段初審新措施，並納入對環境保護及監測更高標準的檢測表。

同樣也是外接關心的四接議題，彭啟明表示，目前台電申請延展至7月31日，針對各界關注的問題，包含海洋生態、操船安全、港埠營運等，將邀請經濟部或開發單位、公民團體推薦上述領域專家學者各1人，總計增聘6人擔任專案小組初審的專家學者參與審查。

另外，為落實公民參與，支持或反對的民眾、團體均可依規定報名旁聽初審會議，並依規定人數於會議上陳述意見，提供環委參考。

而光電環評部分，彭啟明表示，考量位於「特定敏感區域」或「大規模」設置的太陽光電發電系統已引起國內高度爭議，目前研議修正太陽光電的環評認定標準，除現有規定位於重要濕地者應辦理環評外，擬再增加位於國家公園、野生動物保護區等敏感區位，今年5月10日已與相關部會及地方環保局研商討論獲得初步共識，預計6月底前預告、12月底前公布草案。