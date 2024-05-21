40多歲男赴馬拉威染瘧疾致死 疾管署上調疫情警戒

國內新增1例境外移入瘧疾死亡病例，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，一明40多歲外籍男性今年4月下旬曾至非洲馬拉威，5月20日因症狀就醫，抵達急診時生命徵象不穩，經採血鏡檢發現疑似瘧原蟲，通報後檢驗確診感染惡性瘧，當日死亡。目前將馬拉威國際旅遊疫情建議等級調整為第一級：注意。

防疫醫師林詠青指出，該名外籍男性瘧疾預防用藥史不明；5月18日自韓國入境後獨自入住旅館，沒有同行友人，隔日出現呼吸喘、胸悶、食慾不振等症狀，5月20日因症狀持續就醫，感染惡性瘧，雖已緊急給予藥物治療，惟個案病況惡化，病因問敗血症感染，當日不幸死亡。

依疾管署監測資料顯示，國內今年截至5月20日共計4例瘧疾確定病例，均為境外移入，較過去五年（2019-2023年）同期0-2例略高，分別為3例外國籍及1例本國籍，發病年齡介於20多歲至40多歲，檢出病原體為3例惡性瘧及1例間日瘧，感染國家分別為緬甸、尚比亞、安哥拉及馬拉威各1例，其中1例死亡。

國內近10年（自2015年起）累計58例確定病例，均為境外移入，年齡以21至50歲為多（占72%)，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。另鑑於我國近期發現自馬拉威境外輸入病例個案，疾管署今日將馬拉威國際旅遊疫情建議等級調整為第一級：注意。

林詠青說，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，蚊蟲出現時間是黃昏跟凌晨；並且可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧 （又稱熱帶瘧）、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。

大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。