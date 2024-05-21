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健康生活竟罹乳癌 48歲超馬女積極抗癌：像感冒過場！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
48歲許姓乳癌女病患（左二）積極抗癌，她今天到台中茂盛醫院分享心路歷程。記者趙容萱／攝影
48歲許姓乳癌女病患（左二）積極抗癌，她今天到台中茂盛醫院分享心路歷程。記者趙容萱／攝影

48歲許姓婦人擅常跑馬拉松，她長跑十年，清淡飲食，作息正常，勵行健康生活，沒想到去年底因莫名胸痛至台中茂盛醫院檢查，確診右胸為1期的「侵襲性乳管癌」，感覺猶如晴天霹靂，但她樂觀抗癌，術前完成百公里超跑後接受治療，術後復跑，完成5場馬拉松賽事。

許婦今到茂盛醫院分享抗癌心路歷程，院方致贈一雙跑鞋，肯定她以運動家的精神抗癌。許婦說，她術後如常輕淡飲食、早睡早起，並很快恢復運動，運動讓她有體力、更有精神接受每一項挑戰，她感覺罹癌就像「感冒過場」，呼籲其他癌度，抗癌接受治療不要等、不要拖，迎接美好明天。

許女說，她原本是貴婦生活，後因丈夫猝逝，開始爬山，完成90座百岳，為了練腳力，開始跑步，平時早睡早起、飲食清淡，吃原形食物顧健康，每天晨跑10公里後上班，她還料理家務、擔任義消、學校的安心媽媽，假日征戰大大小小馬拉松比賽，人生不能留白。

許女指出，沒想到去年底因胸部一陣刺痛，持續2周，就醫發現竟罹乳癌，當時她只覺得晴天霹靂，癌症怎麼會找上她？但與家人討論後，她決定積極抗癌，安排在今年1月底開刀，術前她還參加人生首場100公里超馬比賽「鎮西堡王者之路無畏超級馬拉松」，比賽當天下大雨又濕又冷，她最後在14小時20分，也就是關門時間前10分鐘壓線完賽。

茂盛醫院乳房外科醫師黃啟瑜說，許女接受乳房保留、前哨淋巴切片、手術中放射等3項手術方式，在切除腫瘤時以放射治療殺死癌細胞，保留良好的乳房外觀，省去術後放療，適合職業婦女。初期乳癌在手術後，存活率可接近100%，術後休養半個月即能恢復原先的運動習慣，不影響許女原訂的馬拉松賽事。

茂盛醫院放射科醫師陳昭安說，台灣每年逾2000名婦女死於乳癌，茂盛醫院為國民健康署認證的乳癌篩檢醫院，去年巡迴篩檢團隊篩檢出53名乳癌病人，提醒婦女朋友要定期檢查，早發現、早治療。

48歲許姓乳癌女病患（右三）積極抗癌，她今天到台中茂盛醫院分享心路歷程。記者趙容萱／攝影
48歲許姓乳癌女病患（右三）積極抗癌，她今天到台中茂盛醫院分享心路歷程。記者趙容萱／攝影

乳癌 抗癌 馬拉松

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