高鐵9列車受無預警停電影響 台電：萬大線工程挖壞電纜
高鐵21日台北路段遭無預警停電，導致南下列車車廂內一度漆黑，共造成4部列車暫時停車，7分鐘就復電，有5部列車略有數分鐘延遲。台電表示，這次停電是因為捷運萬大線工程挖損台電電纜，導致11時28分台電161kV樹德～樹高線跳脫，影響高鐵自設變電所。
台電說明，11時28分電力跳脫後，2分鐘內（11時30分）備用線投入恢復用戶變電所供電，接著由高鐵內部依相關SOP操作復電。此事故影響高鐵1戶，經詢高鐵行車延誤約7分鐘。台電已派員針對受損電纜積極搶修。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言