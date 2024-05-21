快訊

通勤族注意！7縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

iPhone SE 4明年登場！「蘋果最親民iPhone」價格外洩 可能不再便宜了

立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

高鐵9列車受無預警停電影響 台電：萬大線工程挖壞電纜

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
萬大線工程挖壞電纜，導致高電停電，影響9列車。圖／台電提供
萬大線工程挖壞電纜，導致高電停電，影響9列車。圖／台電提供

高鐵21日台北路段遭無預警停電，導致南下列車車廂內一度漆黑，共造成4部列車暫時停車，7分鐘就復電，有5部列車略有數分鐘延遲。台電表示，這次停電是因為捷運萬大線工程挖損台電電纜，導致11時28分台電161kV樹德～樹高線跳脫，影響高鐵自設變電所。

台電說明，11時28分電力跳脫後，2分鐘內（11時30分）備用線投入恢復用戶變電所供電，接著由高鐵內部依相關SOP操作復電。此事故影響高鐵1戶，經詢高鐵行車延誤約7分鐘。台電已派員針對受損電纜積極搶修。

萬大線工程挖壞電纜，導致高電停電，影響9列車。圖／台電提供
萬大線工程挖壞電纜，導致高電停電，影響9列車。圖／台電提供

台電 高鐵

延伸閱讀

高鐵7月1日起增加43班次列車 苗栗站增開北上6個班次

不與高壓電塔為鄰 汐止康詩丹郡社區拆除電纜

鄉親盼高鐵苗栗站增班 陳超明：已成功爭取每周加6班

台電施工挖破仁武區自來水管每天漏水1萬噸 維修恐大規模停水

相關新聞

7縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午14:20針對南投等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

40多歲男赴馬拉威染瘧疾致死 疾管署上調疫情警戒

國內新增1例境外移入瘧疾死亡病例，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，一明40多歲外籍男性今年4月下旬曾至非洲馬拉威，5月2...

上任首日公布5大策略 彭啟明：找出台灣碳費的「蘿蔔政策」

新環境部長彭啟明今召開上任第一場「部長與記者有約 談環境部業務展望」記者會，談論2050淨零轉型5大策略，包含加速碳內法...

恐怖！好市多買米「滿滿小黑蟲」她嚇到退貨 一票人不在乎：當兵都當芝麻吃啊

日前有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示，前兩天在中和的好市多買了一包關山米，回家後一打開發現成堆米蟲，覺得好恐怖，只好拿回去退貨了，貼文一出，引發網友熱議。

不分男女！私密處反覆發癢「檢驗竟是糖尿病」 專家示警6症狀：細菌也愛吃甜

糖尿病年輕化，台灣每3名糖尿病患者，就有1人為60歲以下壯年族群。榮新診所營養師李婉萍就曾接到病患詢問「得到糖尿病會有感覺嗎？」，透露日前在門診遇到一名長輩說私密處一直發癢，空腹做檢測發現血糖值高達332，確診罹患糖尿病。

邁入智慧農業 農業部將推「農民數位卡」

農業部今天召開「農業政策願景記者會」，其中智慧韌性農業為施政重點。農業部指出，將結合智慧生產與數位服務等科技元素來全面提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。