高鐵9列車受無預警停電影響 台電：萬大線工程挖壞電纜

高鐵21日台北路段遭無預警停電，導致南下列車車廂內一度漆黑，共造成4部列車暫時停車，7分鐘就復電，有5部列車略有數分鐘延遲。台電表示，這次停電是因為捷運萬大線工程挖損台電電纜，導致11時28分台電161kV樹德～樹高線跳脫，影響高鐵自設變電所。

台電說明，11時28分電力跳脫後，2分鐘內（11時30分）備用線投入恢復用戶變電所供電，接著由高鐵內部依相關SOP操作復電。此事故影響高鐵1戶，經詢高鐵行車延誤約7分鐘。台電已派員針對受損電纜積極搶修。 萬大線工程挖壞電纜，導致高電停電，影響9列車。圖／台電提供