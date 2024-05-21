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中年男肚大如懷三胞胎 爬山健身險送命 竟是心臟問題

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
中年男子因心臟衰竭，導致血液滯留靜脈，也讓腹水無法排出，肚子曾大到像懷三胞胎。圖／員榮醫院提供
中年男子因心臟衰竭，導致血液滯留靜脈，也讓腹水無法排出，肚子曾大到像懷三胞胎。圖／員榮醫院提供

彰化縣一名中年男子因心臟衰竭，導致血液滯留靜脈，也讓腹水無法排出，肚子曾大到像懷三胞胎，他想要爬山健身，卻在爬山中休克，被救回一命，員榮醫院心臟內科主任郭勛南安排他進行EECP體外反搏機治療，一個多月後，心臟功能明顯改善。

48歲患者說，8年前就發現有高血壓，但他不以為意，也未服藥，今年初肚子愈來愈大，他太太笑說像懷三胞胎，他到多家醫院就醫也未查出原因，後來愈來愈喘，連躺著睡覺只要3分鐘就會喘不過氣，他從今年1月起，只能坐著睡覺，由於腹脹難耐，3月間到某醫學中心一天內打了31針利尿劑，排出1萬CC的尿，肚子才消下去。

後來醫師告知他心臟有問題，他想爬山健身，3月間到苗栗三灣仙山爬山，爬到山頂坐下休息喝水時，就突然昏倒不醒人事，事後聽說，剛好有一名背著一尊神像爬山的男子路過，為他做了30分鐘CPR，送醫急救後被診斷疑似急性心肌梗塞，送醫救回一命，患者說「冥冥中似有神助」，才讓他撿回一命，後續再到員榮醫院就診。

郭勛南說，檢查後發現患者左心室無力連帶引發右心室無力，因為右心室負責肺循環，當血液停滯在身體靜脈而無法順暢到肺臟做氣體交換，長期下來會造成右心室肥大，導致右心衰竭。血液滯留在靜脈，也會讓肝腫大，食慾下降，下肢腫脹，腹水無法排出等等情況，肚子才會如孕婦那樣大。

經溝通後患者選擇接受EECP體外反搏治療。郭勛南說表示，心臟如同一個馬達，心臟功能如果衰竭的話，就像馬達失去動力，最終將無法運轉，而俗稱「體外反搏機」的EECP，功能如同一個體外的馬達，治療過程沒有侵入性，不用打針也無需住院，「體外反搏機」運作治療時，可以讓心臟適度休息，減輕負荷，增加冠狀動脈血流改善心肌功能，再加上藥物治療，有相當好的療效。

郭勛南說，EECP體外反搏治療可運用在心絞痛、心衰竭、急性心肌梗塞、心因性休克、心肌病變、腦中風、早期失智症、睡眠障礙、高血壓、勃起功能障礙、自律神經失調等，可改善血管內皮功能。

員榮醫院心臟內科主任郭勛南安排心臟衰竭病患進行EECP體外反搏機治療，心臟功能明顯改善。圖／員榮醫院提供
員榮醫院心臟內科主任郭勛南安排心臟衰竭病患進行EECP體外反搏機治療，心臟功能明顯改善。圖／員榮醫院提供
心臟衰竭男子進行EECP體外反搏機治療，一個多月後，心臟功能明顯改善。圖／員榮醫院提供
心臟衰竭男子進行EECP體外反搏機治療，一個多月後，心臟功能明顯改善。圖／員榮醫院提供

健身 患者

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