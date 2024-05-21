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影／效率提升3倍！成大研發AI護理師小幫手 實測護理師很稱讚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
成大團隊研發AI護理師小幫手，醫院實測護理師都很稱讚。記者周宗禎／攝影
成大團隊研發AI護理師小幫手，醫院實測護理師都很稱讚。記者周宗禎／攝影

護理師人力短缺、工時長負荷大。成大電機系名譽講座教授王駿發領導的認知多媒體IC設計實驗室以「智能科技（AloTBR）與 ChatGPT」開發具環境導覽、配膳物流等功能醫療照護服務型機器人、適用電腦或手機藥物辨識、與病患互動對話、非接觸式生理量測等軟體等護理師必備8大功能。在成大醫院外科8A病房實測1年多，護理師每天這8項工作時間從原本100分鐘減少至33分鐘不等，效率提升3倍以上、滿意度逾9成。

研發團隊今天在校內發表「醫療照護服務型機器人及軟體系統示範操作」，介紹結合人工智慧、互聯網、大數據、機器人等智慧科技，新產品「要成為改善護理師超時工作的得力好幫手」。

校方表示，王駿發長期思考如何運用科技為人類創造幸福。多年來帶領團隊積極投入醫療服務型機器人及相關軟體系統開發，期待護理人員工作能以專業照護為主，「場域實測獲得護理師一致好評」。

團隊盼機器人及軟體系統能運用在更多醫療場域，代勞或分擔低專業性事務，減輕護理師負荷。

醫療服務型機器人共有4大功能，分別是環境導覽、例行事項提醒、衛教宣導、配膳物流。電腦或手機的軟體為藥物辨識、協助護理師巡房紀錄、與病患互動式對話、非接觸式生理量測等4項。機器人為市售產品，所有的軟體系統王駿發教授團隊設計開發。互動性、方便性、人性化操作是最大亮點。

王駿發指出，環境導覽、例行事項提醒、衛教宣導、配膳物流，直接在機器人螢幕操作即可。音量大小、播放速度、機器人行走快慢、路線安排都可選擇。考量到不同國籍病患需求，導覽提供國、台、英、印尼、泰語、越語等6種語言。

而藥物辨識，不論是錠劑或膠囊，手機或電腦系統拍照，約20秒後，螢幕即顯現出藥物學名。非接觸生理量測，打開電腦系統介面，病患面對鏡頭，約 40秒即測到心跳、呼吸、血壓、血氧、體溫。與病患互動式對話，病患或家屬開啟手機軟體、對著手機麥克風提問，5至10秒手機螢幕就出現回覆文字，回答內容都來自衛福部、醫療體系的資料庫。協助護理師巡房記錄，開啟手機軟體後，醫事人員語音輸入內容，錄音結束數秒後系統會自行轉換完成，透過護理師確認無誤後，即自動生成護理紀錄。

8A病房曾鳳美護理長對機器人及軟體大讚「真是好幫手」。以環境導覽來說，外科8A共25名護理師，平均分配臨床業務，以白班為例，護理師每天可能要介紹3、4次，若不巧當天出入院病人流量大，其中多組都由同一位護理師負責，該名護理師可能一天要重覆10多次環境導覽介紹。衛教、例行事項提醒也很類似。這些較為機械性的工作若無人代勞，勢必拖延護理師其他更重要的待辦工作，一天的總工時就這麼無奈地拖長，導致逾時。

曾鳳美護理長對於藥物辨識功能「也很有感」。因病人住院護理師必須知道日常服藥情形，會請病人帶來自備藥，常是一顆顆裸錠。護理師須再連絡相關藥師辨識、工友傳送及醫師開立醫囑，過程冗長平均費時2、3個小時。但在AI藥物辨識功能協助下，2、3秒就有答覆，連劑量多寡也能判斷。

團隊對成大醫院外科病房25位護理師問卷，98%護理師認為環境導覽功能可有效減緩工作負擔。90% 認為例行事項提醒可有效減緩工作負擔。認為衛教影片、配膳物流可有效減緩工作負荷均92%。86%認同巡服紀錄功能，78%同意藥物辨識功能。所有填問卷者都同意「機器人與日常工作流程可以相互搭配」、「會繼續使用服務型機器人」、「期待還能擴充其他功能」。

成大團隊研發AI護理師小幫手，醫院實測護理師都很稱讚。記者周宗禎／攝影
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團隊 護理師

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