新竹臺大分院舉行「用心築健康—生醫竹北健康管理中心」開幕典禮

新竹臺大分院21日在生醫醫院竹北院區舉辦「新竹臺大分院 用心築健康—生醫竹北健康管理中心」開幕典禮，會中邀請新竹縣政府衛生局局長殷東成、國立台灣大學副校長張上淳、臺大醫療體系管理發展中心副主任詹鼎正教授等貴賓進行剪綵，並特別安排健康管理中心導覽，建立健康管理新概念。

新竹臺大分院余忠仁院長表示，生醫醫院鄰近高鐵、科學園區，座落生醫園區，就著交通的便利性及醫療可近性，生醫醫院健康管理中心，將提供早期篩檢、檢後管理，健檢資料整合至看診系統，可提供連續性治療處置的完整服務。運用科技結合智慧醫療來提供在地鄉親優質、精準的健康服務。

新竹臺大分院家庭醫學部主任暨院長室特助陳孟侃醫師表示，新成立的健康管理中心秉持「以人為中心」的理念，以安全為首要考量，提供重症加護等級的生理監測設備、內視鏡清潔消毒流程嚴謹有序，並且結合智慧醫療科技，啟用智慧衣櫃，在人工智慧輔助下進行腸胃道內視鏡檢查，更精準地找出早期病灶，致力於提供安全、準確且高品質的健檢服務。

健康管理中心主任莊佩倪表示，不僅在硬體設備上提供高階的健檢設備，我們醫療團隊更重視醫護人員與顧客之間的互動，不僅具有專業，而且有豐富的健檢經驗，細心了解顧客的需求，並透過提供「病檢分離」、「各別帶檢者」等貼心服務，照看每個環節，讓顧客置身於舒適的環境中，接受完整且專業的健康檢查。

新竹縣人口數快速成長，截至2024年4月已增達59萬0,614人。新竹臺大分院因應民眾需求，提供高品質健康管理服務，同時也宣導預防醫學觀念，共同守護民眾的健康。