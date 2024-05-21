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6旬男跌倒照電腦斷層意外見肺癌 高風險族群快來篩

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
60歲溫先生跌倒檢查照X光時，意外發現為肺癌一期。圖／高雄長庚醫院提供
60歲溫先生跌倒檢查照X光時，意外發現為肺癌一期。圖／高雄長庚醫院提供

高雄市60歲溫姓男子跌倒檢查照X光時，意外發現為肺癌一期，經高雄長庚醫院胸腔外科醫師陳聿建議，以達文西手術切除，術後恢復良好。健保署去年將達文西手術納入健保給付後，費用少了一半；醫師提醒，符合條件的高風險族群可接受2年1次的肺癌篩檢，早期發現早期治療。

高雄長庚今日舉行記者會，邀請溫先生現身說法。他說，當時身體沒有任何異狀不適，如果不是因跌倒做檢查，根本不知道已經出狀況。經電腦斷層發現已有2.5公分腫瘤，診斷為第一期肺癌，與醫師討論後決定進行達文西手術。

陳聿表示，傳統微創胸腔鏡手術雖然傷口也小，但需由助理操作鏡頭，穩定性較低，手術器械設計也較有侷限性。達文西手術鏡頭及器械由主刀醫師自主操控，除了視野放大十倍，也有穩定、靈活性器械可進行更細膩的手術，提高精準度。

之前達文西手術要花費30、40萬元，去年納入健保後費用減少一半，更多病患因此選擇此手術。溫先生說，他在手術後疼痛感不大，也可下床走路、活動，幾天就出院了。出院一周內走路會喘，之後就不會喘了，恢復狀況良好，很感謝長庚團隊的治療。

高雄長庚副院長林志哲說，醫院今年引進第三台高規格的達文西，可進行的手術包括肺癌、肺腫瘤、肺結節、胸腺瘤、胸腺癌、重症肌無力、縱膈腔腫瘤、食道腫瘤等。達文西手術可以降低風險、術後疼痛，復原時間短，3至5天即可出院，隔周就可重返職場。

高雄長庚外科部副部長呂宏益表示，符合條件的高風險族群，可接受2年1次的低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，可有效偵測早期肺結節與肺腫瘤。若診斷為早期肺癌，經手術治療多數病人可得到良好控制，不一定需要後續的化療等。

溫先生跌倒檢查照X光時，意外發現為肺癌一期，經高雄長庚醫院胸腔外科醫師陳聿建議，以達文西手術切除。記者潘奕言／攝影
溫先生跌倒檢查照X光時，意外發現為肺癌一期，經高雄長庚醫院胸腔外科醫師陳聿建議，以達文西手術切除。記者潘奕言／攝影
60歲溫先生跌倒檢查照X光時，意外發現為肺癌一期，經高雄長庚醫院胸腔外科醫師陳聿建議，以達文西手術切除。圖／高雄長庚醫院提供
60歲溫先生跌倒檢查照X光時，意外發現為肺癌一期，經高雄長庚醫院胸腔外科醫師陳聿建議，以達文西手術切除。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫院胸腔外科醫師陳聿解說達文西手術。記者潘奕言／攝影
高雄長庚醫院胸腔外科醫師陳聿解說達文西手術。記者潘奕言／攝影

手術 肺癌 達文西

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