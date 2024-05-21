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YouBike昨晚全台大當機 微笑單車道歉曝原因

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
昨晚因為進行系統效能調整，使資料庫負載升高、系統連線異常，導致全國YouBike無法租借。記者鍾維軒／攝影
昨晚因為進行系統效能調整，使資料庫負載升高、系統連線異常，導致全國YouBike無法租借。記者鍾維軒／攝影

全國YouBike系統昨晚發生異常，無法借還車輛。微笑單車公司今早表示，因昨晚9時進行系統效能調整，負載升高導致異常，未來將安排凌晨作業。

北市陳情系統1999昨晚陸續接獲民眾反映，昨晚9時許，YouBike突然無法借、還車，還不僅一個站點，連附近的租借站也無法使用。交通局回應，昨晚全國YouBike系統異常，已請微笑單車修復，系統於晚上10時10分完成修復。

微笑單車公司今早也發公告說明並道歉。微笑單車表示，20日晚上9時進行系統效能調整，執行後發生資料庫負載拉高，導致系統連線異常，經排查後立即調整恢復原設定，10時系統恢復，車輛可正常租借使用。

微笑單車對於造成民眾不便感到十分抱歉，承諾後續將制定更嚴格管理機制，將系統效能更新與設定，安排於夜間淩晨作業，避免影響民眾租借。

YouBike 單車

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