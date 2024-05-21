YouBike昨晚全台大當機 微笑單車道歉曝原因

日前有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示，前兩天在中和的好市多買了一包關山米，回家後一打開發現成堆米蟲，覺得好恐怖，只好拿回去退貨了，貼文一出，引發網友熱議。

2024-05-21 13:40