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不分男女！私密處反覆發癢「檢驗竟是糖尿病」 專家示警6症狀：細菌也愛吃甜

聯合新聞網／ 綜合報導
糖尿病年輕化，台灣每3名糖尿病患者，就有1人為60歲以下壯年族群。專家表示，私密處一直發癢，也是糖尿病會有的症狀之一。 示意圖／Ingimage
糖尿病年輕化，台灣每3名糖尿病患者，就有1人為60歲以下壯年族群。專家表示，私密處一直發癢，也是糖尿病會有的症狀之一。 示意圖／Ingimage

糖尿病年輕化，台灣每3名糖尿病患者，就有1人為60歲以下壯年族群。榮新診所營養師李婉萍就曾接到病患詢問「得到糖尿病會有感覺嗎？」，透露日前在門診遇到一名長輩說私密處一直發癢，空腹做檢測發現血糖值高達332，確診罹患糖尿病。

李婉萍在臉書粉專表示，無論男女，如果私密處發癢去藥局買藥來擦卻「反覆都沒有好」，那麼一定要看醫生。因為醫院、診所有經驗的泌尿科或婦產科醫生，就會幫病人檢測血糖，往往到了後面都會發現有可能是血糖的問題，因為「這些細菌病毒也愛吃甜」。

李婉萍並詢問粉絲「你們還聽過哪些是得到糖尿病會有的症狀呢？」，有網友留言「我以前糖尿病時會免疫力低下，發炎指數很高，一直生病不會好」、「手指發抖無力、額頭冒冷汗感覺快暈倒」、「容易累，體力不佳，血糖波動劇烈會頭不舒服」、「糖尿病也會讓血壓降不下來」。

李婉萍也在部落格「李婉萍營養師-營養工具書」分享，當人體出現6大症狀，「可能就有血糖過高的問題了」，務必盡快求助醫師作進一步篩檢。

一、三多症狀：多吃、多喝、多尿

如今有許多患者都不一定有這個症狀，不過如果有相關症狀請一定要注意。

二、皮膚傷口不容易好

如果皮膚的小傷口長期沒有癒合就是警訊，請不要輕忽喔！

三、免疫力下降（經常感染）

尤其是女性，泌尿道如果長期容易反覆發作感染，就要特別注意。

四、體重減輕

沒有在減重，但體重卻持續減少，千萬不要因此竊喜，反而要提高警覺啊！

五、視力模糊

持續超過一個月視線都模糊不清，請盡快就醫。

六、神經病變（麻木、疼痛）

手腳對於溫熱與痛楚的感覺異於平常，感覺較為遲鈍，就要小心。

本站曾經報導，正常人的空腹血糖一般低於6.1mmol/L（110mg/dl），超過這個數值，就可以算是血糖升高或空腹血糖受損，如果空腹血糖大於或等於7.0mmol/L（126mg/dl），就可以確定為糖尿病了。

國健署長吳昭軍表示，糖尿病前期可以逆轉，健檢若發現血壓、空腹血糖值、三酸甘油脂3項數據異常，應儘快就醫，並透過7種生活模式改變，戒菸、戒酒、少油、少糖、少鹽及高纖的飲食原則，每周至少150分鐘以上的中強度身體活動，便可降低5成以上糖尿病的發生風險。

私密處 糖尿病

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