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石門水庫這波增1500萬噸水 今南桃園供灌20萬噸水

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫近日水位及蓄水量下降，水線下降岸邊草地增加。記者曾增勳／翻攝
石門水庫近日水位及蓄水量下降，水線下降岸邊草地增加。記者曾增勳／翻攝

桃園石門水庫今天上午再度出現陰天毛毛雨，氣象署預估今天午後可能降雨，受近日降雨減少影響，石門水庫水位及蓄水量緩緩下降，與5月9日最高水位下降1.1公尺、蓄水量銳減近490萬噸，但仍較4月23日今年最低水位、蓄水量高出許多，水利署北區水資源分署表示，因應桃竹農業供灌，桃園管理處輪到今天停灌，石門管理處南桃園一期稻農田供水20多萬噸。

石門水庫今年4月23日水位最低219.16公尺、蓄水量4943.12萬噸、蓄水率24.08%，但自4月下旬起至5月初幾波降雨挹注水量，至5月9日水位回升今年最高至224.71公尺、蓄水量6944.29萬噸、蓄水率33.83%，之後降雨銳減，水庫水位、蓄水量反轉下降，至今天上午11時，水位223.59公尺、蓄水量6457.4萬噸、蓄水率31.46%，水位、蓄水量下降，但較4月23日最低水位仍增加4.4公尺、水量增加1500多萬噸，水情穩定。

北水分署表示，以昨天石門水庫蓄水量6460萬噸，相比去年同期蓄水量6930萬噸，只差500萬噸差不多，卻較2021年百年大旱同期蓄水量2000多萬噸好很多，累積4月下旬至5月初降雨，水庫一口氣增加2000多萬噸水量，氣象署預估今天中午之後可能降雨，目前石門水庫水情審慎樂觀。

受農水署石門管理處八德、大溪灌區員樹林支渠供水不及農田龜裂、農民不滿事件，北水分署上周恢復農業供水，桃園管理處維持「供二停四」，今天剛好是該處灌區輪到停灌日期未供水；石門管理處維持南、北桃園灌區農田「 供二停八」，北水分署今天供灌該處農田20多萬噸水量，解決一期稻農業用水需求，石門管理處表示，該處八德、大溪的員樹林支渠灌區已供水解決，北水分署配合南北桃園灌區輪灌，今天輪到南桃園的楊梅、富岡及湖口農田灌區供水。

石門水庫降雨減少水位及蓄水下降，北水分署今天供灌石門管理處南桃園農田20多萬噸。記者曾增勳／攝影
石門水庫降雨減少水位及蓄水下降，北水分署今天供灌石門管理處南桃園農田20多萬噸。記者曾增勳／攝影
石門水庫近日水位及蓄水量下降，水線下降岸邊草地增加。記者曾增勳／翻攝
石門水庫近日水位及蓄水量下降，水線下降岸邊草地增加。記者曾增勳／翻攝
石門水庫近日水位及蓄水量下降，水線下降岸邊草地增加。記者曾增勳／翻攝
石門水庫近日水位及蓄水量下降，水線下降岸邊草地增加。記者曾增勳／翻攝

桃園 氣象署 石門水庫

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