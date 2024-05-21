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台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤
台灣高鐵今天中午發生南下列車出現跳電，車廂內一度漆黑，引發民眾驚慌。高鐵公司表示，因台電端供電異常，於台北路段發生電力跳脫，造成4部列車暫時停車，7分鐘就復電，有5部列車略有數分鐘延遲。
高鐵公司說明，今天11點28分因台電端供電異常，於台北路段發生電力跳脫，造成4部列車暫時停車。經11點35分重新投入電力後，各列車均已重新發車。此事件將造成5部列車略有數分鐘延遲，敬請旅客見諒。
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