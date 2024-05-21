高齡化＋年輕患者預後差 國健署擬擴大乳癌公費篩檢

癌症41年蟬聯台灣10大死因之首，110年癌症登記報告資料顯示，初次診斷乳癌個案為1萬5448人；換言之，每34分鐘就有1名女性罹患乳癌，衛福部國健署擬擴大公費篩檢對象，將適用對象從現行的45至69歲，擴大為40至75歲。

衛生福利部國民健康署癌症登記報告，110年新發生癌症為12萬1762人，平均每4分19秒就有1人罹癌。由於癌症初期無明顯症狀，容易讓人忽略，等到身體發生警訊可能為時已晚。國健署提供大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌公費定期篩檢，有助早期發現、早期治療。

乳癌是台灣婦女發生率第1位癌症，月初有立委與病友團體共同倡議，乳癌篩檢年齡下降至40歲，在記者會中指出，110年癌症登記年報資料顯示，初次診斷乳癌個案為15,448人，代表每34分鐘就有1名女性罹患乳癌：111年死因統計更顯示，有2834位女性不幸因乳癌而離世，每天約有7.7人死於乳癌。

乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，發生高峰約在45至69歲之間，因為這個年齡層的婦女，是我國婦女罹患乳癌的高峰，因此，國民健康署提供45至69歲及40至44歲具乳癌家族史，也就是指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌的婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。

國健署癌症防治組長林莉茹說，因為高齡化社會到來，發現確診乳癌年齡層有增加的風險，所以評估調高適用年齡；另因為許多年輕乳癌患者，因為預後較不好，研議下修年齡，財源方面，除了以菸捐作為預算財源，會爭取公務預算等多元管道挹注。

國健署推動各醫院持續提升癌症篩檢服務品質，透過設計醫院多元癌症篩檢策略，結合在地需求，建立因地制宜服務模式，以強化癌症篩檢與邀約篩檢陽性個案追蹤確診，從而優化民眾利用篩檢服務之可近性與方便性，如：提供預約掛號，包括網路、電話及E-mail等方式、篩檢快速通關、醫院APP及門診篩檢預約服務等。