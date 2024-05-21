恐怖！好市多買米「滿滿小黑蟲」她嚇到退貨 一票人不在乎：當兵都當芝麻吃啊

日前有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示，前兩天在中和的好市多買了一包關山米，回家後一打開發現成堆米蟲，覺得好恐怖，只好拿回去退貨了，貼文一出，引發網友熱議。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「我家都吃這款耶，下次得要注意了」、「我上次買關山米，也是吃了半包以後，就開始長很多米蟲，可是以前不會有如此多的米蟲」、「天熱加速孵化，建議買回去立馬放冷藏」、「天氣熱時，米很容易長米蟲」、「直接放冰箱，就不會有米蟲，真心建議米不要放室溫」、「我都放冷凍庫，就沒這問題了」。

不過，也有不少網友回應「米蟲我覺得還好，小時候家裡自己種田，每每收割後家裡積好幾大袋米，也是米蟲很多，洗米時挑掉就好了」、「有米蟲才正常吧，我買的米放很久也不生蟲，都懷疑是不是有什麼問題」、「表示沒農藥」、「寧願有米蟲也不要有農藥」、「其實洗米時，蟲都浮起來了，跟著水一起倒掉就好」。

還有不少當過兵的網友表示「當兵時都當芝麻吃啊」、「當兵時米蟲就像芝麻一樣，沒人在乎」、「當兵都吃這樣的，有點無感，多洗幾次就好」、「我當兵那個年代，飯裡有米蟲是很正常的，吃了2年的米飯之後，現在對米蟲感到很親切」。