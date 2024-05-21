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蓮子「黃麴毒素」超標難以避免 醫揭保存要訣

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署在邊境攔截2批，從中國大陸輸入的蓮子，分別為黃麴毒素與磷化氫超標。圖／食藥署提供
衛福部食藥署在邊境攔截2批，從中國大陸輸入的蓮子，分別為黃麴毒素與磷化氫超標。圖／食藥署提供

蓮子竟也發生黃麴毒素超標！衛福部食藥署今天公布，在邊境攔截2批，從中國大陸輸入的蓮子，分別為黃麴毒素超標，以及磷化氫超標，共退運或銷毀1萬3500公斤，雖然近半年均無不合格記錄，不過其中一家業者曾違規，調整為逐批查驗，另一家因為是首次違規，將從一般抽批調整為加強抽批。

食藥署副署長林金富說，葛來得股份有限公司從中國大陸進口的蓮子，檢出黃麴毒素B1有22.6µg每kg、黃麴毒素B2有4.8µg每公斤，總黃麴毒素為27.4µg每公斤，依規定在其他食品的總黃麴毒素限量為10µg每公斤，由於先前已經有不合格紀錄，將從20％至50％的加強抽批，調高為百分之百逐批查驗，本次違規的6000公斤全數退運或銷毀。

山海宴食品有限公司從中國大陸輸入的乾蓮子，檢出殘留農藥磷化氫0.02ppm，主要是用來當作除蟲的「薰蒸劑」，容許量為0.01ppm，業者近半年首次違規，邊境抽驗強度將從2％至10％的一般抽批，調高為加強抽批，本次違規的7500公斤全數退運或銷毀。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，一但大量攝入會產生急性毒性，不過通常是慢性攝入，會對肝臟造成損害、導致肝癌，但因為黃麴毒素基本上無法避免，因為黴菌本就容易產生黃麴毒素，尤其容易發生在高溫潮濕的環境，在穀類、玉米、花生、蓮子等，都有可能發現，最好還是在採收後趁新鮮食用完畢，或以乾操保存。

至於磷化氫對人體可能產生的危害，楊振昌表示，目前比較多的報告，是吸入呼吸道後刺激肺部引發肺水腫，也可能出現腸胃道症狀，不過通常比較大量才會有明顯症狀，更大量攝入則有致死風險，目前尚無治療方法，僅能給予症狀治療。

食藥署今天公布的印尼花生風味調味醬；3批美國紅櫻桃、馬鈴薯粉；泰國調味粉、鮮榴槤；印度茶葉（粉狀）；中國大陸蓮子、乾蓮子、凍黑皮刀、冷凍蝦蛄；2批緬甸紅豆；土耳其山艾碎。

超標 食藥署

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