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高鐵運量屢創新高 7月起每周再增43班次達1103班

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高鐵規劃自7月1日起，再度增加43班次列車（南下23班、北上20班），總計每周提供1103班次列車的旅運服務。本報資料照片
高鐵規劃自7月1日起，再度增加43班次列車（南下23班、北上20班），總計每周提供1103班次列車的旅運服務。本報資料照片

台灣高鐵運量屢創新高，高鐵公司今表示，持續觀察旅客需求，規劃自7月1日起，再度增加43班次列車（南下23班、北上20班），總計每周提供1103班次列車的旅運服務。旅客可自6月3日凌晨零時起，依照新時刻表購買7月1日開行的各車次車票，後續並依據預售時程逐日開放購票。

高鐵公司指出，長期觀察旅客訂位及列車乘載情況，此次增班特別針對台中以北、旅運需求較高的區間，規劃增加6班次北上區間列車，停靠台中至南港沿途各站，以加強服務旅客於周一至周四傍晚及周六晨間北上需求；此外，針對台中以南旅客，此次增開班次中，有15班次（南下10班、北上5班），皆停靠彰化、雲林、嘉義、台南等站，滿足商務、返鄉及出遊的旅運需求。

高鐵公司表示，近年持續進行班次調整，自2023年7月每周總班次由1016班增加至1025班，10月增至1039班，今年1月再度增班至每周1060班。此次增班實施後，每周總班次將達1103班，相較於每周1016班次，共增加87班次，約增加8.6%，每周總班次數再創新高。

高鐵公司表示，旅客可多加利用「T -EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能）、網路訂票系統及高鐵合作便利商店等站外通路；或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機提前預購所需車票，並於到站前預先完成訂位／取票。

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