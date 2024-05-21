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獨／YouBike族注意！7月起違規加重懲罰 最高2年不能騎

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市交通局7月起將加重YouBike違規記點處分，避免自行車事故率增加。記者鍾維軒／攝影
台北市交通局7月起將加重YouBike違規記點處分，避免自行車事故率增加。記者鍾維軒／攝影

台北市長蔣萬安上任後，於今年2月28日實施YouBike前30分鐘免費政策，期間交通局增加YouBike2.0車輛，會員數及使用率也持續成長，自行車事故也隨之增加，為避免民眾違規，7月1日起將加重違規記點懲處，1年內記3點停權14天、7點停1年，酒／毒駕者停權2年。

YouBike前30分鐘免費政策上路近3月，車輛數達2萬62輛，每月逐步新增，11月還會引進2.0E電輔車約1000輛；見車率由85%提升至92%，使用量成長由平均每日12.6萬次增加至16.8萬次，成長率33%，22％民眾從機車轉為使用YouBike，期間新增YouBike會員2.6萬人。

由於使用率提升，事故量也隨之而來。北市交通警察大隊統計，今年1至2月自行車事故死傷人數為196人，1月至5月13日相關陳情案件81件。

為降低事故量，北市府推動精進作為，包括改善騎車環境，人行道淨寬小於2公尺取消人車共道、2.4公尺以上繪製人車分線、3公尺以上則是人車分道，同時加標線指引、靠右行駛。禁行路段加強執法、建立自行車騎乘新文化。

另外，2014年上路的YouBike會員違規記點制度成效不彰、人力不足，北市交通局規畫今年7月1日起加重懲罰，1年內累積3點停權14天、累積7點停權1年，被發現酒/毒駕者停權2年。

違規事項包括闖紅燈、於車道上逆向行駛、行人穿越道或供慢車行駛人行道上未禮讓行人、行駛騎樓或未供慢車行駛之人行道、行進間以手持方式使用行動電話、附載人員、經警方或其他主管機關舉發之違規、其他不當使用行為。記點第1天開始計算，1年後點數歸零。

YouBike 人行道

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