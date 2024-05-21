醫護嚴重不足 衛生局長：新北部分醫院50、100床「開不出」

醫護人力不足導致醫院有病床卻開不出。新北衛生局長陳潤秋今指出，新北部分醫院有50、100床沒開出，但缺床並非只有新北，而是疫後護理人員缺乏情況持續，已跟中央反映，中央也正在研擬固定三班的護病比、增加護理人員薪資，盼朝健保點值1點1元以改善醫院經營。

陳潤秋今出席小神農華佗營活動，會後受訪被問及，新北市各大醫療院所人滿為患，醫院一床難求。陳說，新北部分醫院有50床沒開出來，有些則少開100床，但這些床數都是滾動式，人力足夠就會開；而急診、醫院缺床位並非只有新北，是疫情後護理人員缺乏狀況一直持續，現在雖然有改善，但缺床狀況還是持續。

陳說，因此政府需改善護理人員工作環境、薪資，市府也一直跟中央反映，中央現也在研擬固定三班的護病比、增加護理人員的薪資、健保點值朝1點1元整體改善醫院經營，不僅同時照顧醫護人力，也改善缺床狀況。

新北衛生局今年底也即將招標板橋醫療園區，陳說，板橋醫療園區將開499床，就是為補足醫療次分區病床不足，醫院的建置需要好幾年，盼這幾年改善護理環境後，讓護理系畢業生以進入醫院為優先選擇。