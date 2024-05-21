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她混調「2款飲料」助排便 連同事都愛上這味：出手搖感覺會紅

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她將市售優酪乳和玫瑰茶混著喝，竟意外好喝，還能促進排便。圖／Ingimage
一名女網友分享，她將市售優酪乳和玫瑰茶混著喝，竟意外好喝，還能促進排便。圖／Ingimage

許多人都有便秘的困擾，會藉由調整飲食來改善。近日就有一名女網友分享，她為了促進腸胃蠕動，將都市傳說的「優酪乳」和「玫瑰茶」混著喝，沒想到一喝就愛上，除了有效幫助排便之外，不少身邊同事也直呼好喝，「出這款手搖感覺會紅？」

原PO在Dcard發文表示，她時常用環保杯自行混裝飲料來喝，平時也會先在家調配完，再帶到公司去喝。最近她愛上了「優酪乳混玫瑰茶」的組合，用便利商店賣的美研社玫瑰花果茶，加上無加糖的AB優酪乳，連同事都大讚好喝，「上次同事喝一口後，還問我是哪家的手搖」。

原PO坦言，原本她只是想促進排便，才把號稱喝了會排便順暢的兩款飲品混著喝，「把都市傳說加一起，亂調成炸馬桶組合，對早餐店奶茶無感的人真的可以試試看」。沒想到，同事喝過一次後，沒過多久就有不少人跑來跟原PO分享，他們也開始喝了，讓她驚訝表示「認真覺得手搖推出這款應該會紅」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「感覺有點好喝」、「這組合光用看的就覺得腸胃開始蠕動了」、「可以帶去寶雅喝」、「太狠了這組合，光喝AB肚子就滾到不行了」、「早餐店奶茶無感的人，太狠了」、「炸馬桶組合，夠有創意」、「原來還有隱藏版的炸屎傳說，下次喝喝看」、「我都喝優酪乳加綠茶」、「聽說優酪乳加綠拿鐵也有用」。

手搖飲料 環保杯

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