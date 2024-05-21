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3批美國櫻桃驗出「未准用」農藥 食藥署退運逾2千公斤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
今天有3家業者從美國輸入櫻桃，均被檢出農藥滅芬。圖／食藥署提供
今天有3家業者從美國輸入櫻桃，均被檢出農藥滅芬。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布，3批美國進口櫻桃，被檢出未准用的農藥「滅芬座」，含量介於0.05至0.17ppm，共2340公斤全數退運或銷毀，至今年9月30日止，將在邊境針對所有從美國進口的櫻桃，採取加強抽批的查驗措施；不過有4家製造商，因違規情節嚴重遭暫停輸入，今年開始恢復受理，查驗等級將從逐批查驗開始。

食藥署副署長林金富說，今天有3家業者從美國輸入櫻桃，均被檢出農藥滅芬座，目前國內並沒有准用於櫻桃，而不合格進口業者分別為亞尼士國際股份有限公司，進口585公斤、檢出殘留農藥滅芬座0.17ppm；利佳貿易有限公司，進口1170公斤、檢出殘留農藥滅芬座0.06ppm；佳和鮮果貿易股份有限公司，進口585公斤、檢出殘留農藥滅芬座0.05ppm，均予以退運或銷毀。

針對美國櫻桃目前的管控措施，林金富表示，今年4月1日至9月30日，在邊境對整個美國櫻桃採加強抽批，強度為20%至50%，輸入不合格的輸入廠商，會依照風險等級調控，例如「利佳」本來就是逐批查驗，加上今天不合格批次，維持逐批查驗；「亞尼士」和「佳和」原為加強抽批，加上今天的記錄，都會從加強抽批調整為逐批。

食藥署公布，去年違規的4家美國櫻桃製造商為BV FARMS,INC、CHELAN FRESH MARKETING、GEBBERS FARMS和NORTHERN FRUIT COMPANY，今年報驗輸入的產品，在邊境一律從逐批查驗開始，通過才能輸入；輸入業者達到「5批3倍量」的標準，才能往下調整為加強抽批，也就是連續5批合格、數量為先前不合格時的3倍。

目前農藥滅芬座，可用於胡瓜、木鱉果、冬瓜、米類、南瓜、扁蒲、苦瓜、夏南瓜、隼人瓜和絲瓜等10種農作物，作為殺蟲劑，林金富說，有業者在去年9月，依照程序來申請櫻桃的滅芬座的最大殘留容許限量（MRL）。

食藥署今天公布的印尼花生風味調味醬；3批美國紅櫻桃、馬鈴薯粉；泰國調味粉、鮮榴槤；印度茶葉（粉狀）；中國大陸蓮子、乾蓮子、凍黑皮刀、冷凍蝦蛄；2批緬甸紅豆；土耳其山艾碎。

南瓜 美國 食藥署

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