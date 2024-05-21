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林大鈞傳投資新旅行社 越南業者怒批：至今沒還一分錢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
年代旅遊春節期間因與越南地接社財務糾紛，導致數百名旅客遭丟包。本報資料照
年代旅遊春節期間因與越南地接社財務糾紛，導致數百名旅客遭丟包。本報資料照

年代旅遊（美加國際旅行社春節因與地接社財務糾紛，導致旅客於富國島遭丟包，後來又因財務問題遭觀光署停業。近日傳出負責人林大鈞有意東山再起，找到新金主成立旅行社。對此，當時遭林大鈞欠款的越南WInnER國際旅行社總經理唐凱今怒批，林大鈞至今沒還一分錢，也聯繫不到人，業者更不知道該怎麼辦。

年代旅遊春節期間因款項問題，導致旅客於富國島遭地接社丟包，觀光署調查年代旅遊早已對外積欠逾千萬餘元，且大部分都是積欠越南地接社，已將其停業。近日傳出負責人林大鈞有意東山再起，找到新金主成立旅行社，代表人由另一名彭姓男子擔任。

觀光署今表示，林大鈞依規定5年內不得開設旅行社，經詢報導中將設立「五九一國際旅行社」彭姓代表人，其明確表示五九一國際旅行社不會和林大鈞合作。

而春節期間與年代旅遊有款項糾紛的唐凱今表示，他不認識彭姓男子，他現在完全聯繫不到林大鈞， 林大鈞最後一次記者會曾說2月26日會還錢，至今一分錢也沒收到，也聯繫不到人，更不知道該怎麼辦。

唐凱也說，林大鈞借人頭繼續做旅行社基本上都可以想得到，明明是林大鈞詐騙欠款，卻在新聞講得好像是受害者。他更質疑，為什麼都沒有法律的制裁？只是勒令停業、吊銷執照就可以讓林躲起來，更以停業為藉口不負責。

年代旅遊 旅行社 春節

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