襪子翻過來洗！醫曝2大好處「細菌少3倍」 這樣曬不怕褪色

許多人洗襪子會直接丟到洗衣機裡，近日醫師「虞哥」建議，把襪子翻過來後再洗，不僅可以減少細菌孳生，也能夠延長襪子壽命。

醫師「虞哥」在臉書《醫食無虞 It's well》發文指出，襪子內外層材質不同，外層主要是透氣性較好的天然纖維；而內層是彈性較好的化學纖維，孔洞較小容易卡住髒污。

虞哥表示，人的腳除了流汗，還會有脫落的腳皮和皮脂，這些都是細菌、黴菌等微生物的食物來源，除了導致異味，還可能造成感染，例如香港腳。因此若把襪子翻過來洗，就可以把內側的「食物們」洗出來，「根據日本研究，在兩周分別用正面和反面洗襪子後，發現正面洗的襪子上，蛋白質污垢的殘留量高出反面洗的3倍」。

另虞哥也說，反過來洗可以延長襪子的壽命，因為外層的天然纖維容易摩擦損壞，且長久下來會有明顯的彈性變差、褪色問題，若是反面洗，影響就不會太大。不過虞哥也提醒，「如果是穿著襪子直接踩在骯髒的地面上，那正面也應該要好好清洗」。

至於襪子要怎麼曬最好？虞哥指出，雖然直接晾著都會乾，但曬到太陽的話，建議翻過來內層向外曬，可以減少紫外線造成襪子褪色。