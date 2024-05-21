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端午國道車多 未讓事故處理車可罰3600元、吊銷駕照
今年端午節連續假期共計3天（6月8日至6月10日），預估國道將有大量車潮湧入，高速公路局提醒，連假期間發生事故時，除需耗費時間處理現場外，還須等待回堵車隊紓解，提醒用路人如聽到消防車、救護車、警備車或工程救險車執行緊急任務警號時，應立即避讓，違者可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。
高公局指出，連假期間高速公路車流量大，發生事故時，除需耗費時間處理現場外，事故排除後還須等待回堵車隊紓解，才能恢復交通順暢，提醒用路人出門前應做好車輛保養，避免車輛發生故障，行駛高速公路務必保持專注，切勿分心及疲勞駕駛。
高公局表示，依據「道路交通安全規則」第101條第3項第3款規定，在同向2車道以上路段，如聽到消防車、救護車、警備車或工程救險車執行緊急任務警號時，同車道之前車應即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道車輛則應減速配合避讓；違者可依「道路交通管理處罰條例」第45條第2項處駕駛人新臺幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。
高公局也提醒，此次端午節連假匝道封閉管制措施，6月8日至9日於國1及國5實施時段性南向入口封閉，6月9日至10日於國1及國3實施時段性北向入口封閉，請民眾多加留意並配合匝道封閉管制措施。
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