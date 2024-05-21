新冠確診變多了！醫揭「KP.2恐釀新一波流行」 成人中鏢都有一症狀

新冠再起！小兒科醫師陳敬倫表示，最近確診的病人變多了，尤其大人發燒很高機會篩出陽性，這可能是新病毒株KP.2造成的新一波流行。陳敬倫也提醒，新冠沒有特效藥，但容易傳染給別人，如果能及時檢測，就能做好防護。

陳敬倫在臉書表示，KP.2可能是造成這波確診潮的兇手，自從新冠疫情開放後，大家都逐漸忘記疫情的威脅，但他還是積極地幫病人做快篩，尤其是流感快篩陰性時，他們都會用同一個檢體再多驗新冠，就算健保不給付新冠快篩了，診所還是自掏腰包送病人一支快篩。

陳敬倫強調，流感有抗病毒藥物，而新冠沒有特效藥，很容易傳染給家人，最後全家都發燒不舒服。因此，如果能及時檢測出來，就能做好防護，避免傳染給身邊的人。

陳敬倫指出，小孩發高燒，很多家長到門診想快篩腺病毒、呼吸道融合病毒等，但這些病毒並沒有特效藥，篩出陽性也很難保證沒有併發其他細菌感染，所以他認為確認是否感染流感或新冠遠比其他病毒重要。

陳敬倫也說，最近藥局都能領取免費的新冠快篩，他每天都到藥局報到領快篩給病患使用。如果家中有多餘的快篩，也歡迎詢問住家附近的診所是否需要。