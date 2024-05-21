快訊

通勤族注意！7縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

iPhone SE 4明年登場！「蘋果最親民iPhone」價格外洩 可能不再便宜了

立院大場面...6成5網友不挺民進黨 綠委負面聲量暴增

新冠確診變多了！醫揭「KP.2恐釀新一波流行」 成人中鏢都有一症狀

聯合新聞網／ 綜合報導
小兒科醫師陳敬倫表示，最近確診新冠的病人變多了，這可能是新病毒株KP.2造成的新一波流行。 聯合報系資料照
小兒科醫師陳敬倫表示，最近確診新冠的病人變多了，這可能是新病毒株KP.2造成的新一波流行。 聯合報系資料照

新冠再起！小兒科醫師陳敬倫表示，最近確診的病人變多了，尤其大人發燒很高機會篩出陽性，這可能是新病毒株KP.2造成的新一波流行。陳敬倫也提醒，新冠沒有特效藥，但容易傳染給別人，如果能及時檢測，就能做好防護。

陳敬倫在臉書表示，KP.2可能是造成這波確診潮的兇手，自從新冠疫情開放後，大家都逐漸忘記疫情的威脅，但他還是積極地幫病人做快篩，尤其是流感快篩陰性時，他們都會用同一個檢體再多驗新冠，就算健保不給付新冠快篩了，診所還是自掏腰包送病人一支快篩。

陳敬倫強調，流感有抗病毒藥物，而新冠沒有特效藥，很容易傳染給家人，最後全家都發燒不舒服。因此，如果能及時檢測出來，就能做好防護，避免傳染給身邊的人。

陳敬倫指出，小孩發高燒，很多家長到門診想快篩腺病毒、呼吸道融合病毒等，但這些病毒並沒有特效藥，篩出陽性也很難保證沒有併發其他細菌感染，所以他認為確認是否感染流感或新冠遠比其他病毒重要。

陳敬倫也說，最近藥局都能領取免費的新冠快篩，他每天都到藥局報到領快篩給病患使用。如果家中有多餘的快篩，也歡迎詢問住家附近的診所是否需要。

快篩 新冠肺炎 流感 發燒 確診 醫師

延伸閱讀

腸病毒、流感病毒肆虐 醫院一床難求 病患苦等

30多歲男染新冠就醫當天病逝 疾管署：KP.2變異株恐成主流

免費快篩達800萬劑六月底過期 疾管署估一個月內可拿完

新冠KP.2變異株竄起 家用快篩還有效？食藥署解答了

相關新聞

7縣市大雨特報 恐下到晚上

中央氣象署下午14:20針對南投等7縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

40多歲男赴馬拉威染瘧疾致死 疾管署上調疫情警戒

國內新增1例境外移入瘧疾死亡病例，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，一明40多歲外籍男性今年4月下旬曾至非洲馬拉威，5月2...

上任首日公布5大策略 彭啟明：找出台灣碳費的「蘿蔔政策」

新環境部長彭啟明今召開上任第一場「部長與記者有約 談環境部業務展望」記者會，談論2050淨零轉型5大策略，包含加速碳內法...

恐怖！好市多買米「滿滿小黑蟲」她嚇到退貨 一票人不在乎：當兵都當芝麻吃啊

日前有一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示，前兩天在中和的好市多買了一包關山米，回家後一打開發現成堆米蟲，覺得好恐怖，只好拿回去退貨了，貼文一出，引發網友熱議。

邁入智慧農業 農業部將推「農民數位卡」

農業部今天召開「農業政策願景記者會」，其中智慧韌性農業為施政重點。農業部指出，將結合智慧生產與數位服務等科技元素來全面提...

她混調「2款飲料」助排便 連同事都愛上這味：出手搖感覺會紅

許多人都有便秘的困擾，會藉由調整飲食來改善。近日就有一名女網友分享，她為了促進腸胃蠕動，將都市傳說「優酪乳」和「玫瑰茶」混著喝，沒想到一喝就愛上，除了有效幫助排便之外，不少身邊同事也直呼好喝，「出這款手搖感覺會紅？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。