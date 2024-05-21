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海風、山嵐號第4季上路 享下午茶輕奢鐵道旅遊

中央社／ 台北21日電

台鐵公司新的觀光列車「山嵐號」、「海風號」預計今年第4季上路，特色是結合地方創生，列車上享用下午茶的輕奢鐵道旅遊。

台鐵今天發布新聞稿，「海風號」及「山嵐號」列車，將以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，打造出全新的觀光列車，帶動鐵道觀光旅遊新氣象。

台鐵說，「海風號」及「山嵐號」正打造中，預計第4季上路，為了讓未來營運業者也能參與，5月底上網公告招商，台鐵將於28日舉辦招商說明會。

根據台鐵的規劃，「海風號」及「山嵐號」由EMU500型電聯車打造，將結合地方創生，主打奢華輕旅行方式，列車上提供下午茶，未來由得標業者提出相關計畫與行程安排、排定列車運行日期、停靠站點，吸引國內外觀光客，發展軌道經濟，行銷台灣之美。

台鐵的觀光車隊，原本只有郵輪式列車、環島之星、仲夏寶島號，真正打響名號的是在2020年底上路的「鳴日號」及2021年第3季營運的「藍皮解憂號」，2022年還推出訴求移動五星級美食車廂「鳴日廚房」，及結合自行車路線的兩鐵列車，未來的長遠規劃還有提供睡床的寢台式列車。

台鐵 觀光列車 鐵道

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