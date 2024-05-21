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今年首颱要來了？專家曝「生成機率大」 下周靠台灣最近

聯合新聞網／ 綜合報導
氣象專家林得恩提醒，25日前後，菲東外海將有一熱帶擾動生成，初判增強為颱風的機率大。聯合報系資料照
氣象專家林得恩提醒，25日前後，菲東外海將有一熱帶擾動生成，初判增強為颱風的機率大。聯合報系資料照

隨西南風夾帶水氣逐漸靠近台灣，各地今（21日）有短暫陣雨或雷雨，氣象專家林得恩提醒：「熱帶擾動也來攪局！」25日前後，菲東外海將有一熱帶擾動生成，初判增強為颱風的機率大，中心位置可能在27、28日最靠近台灣。

林得恩在《林老師氣象站》貼文指出，根據歐洲ECMWF最新系集數值模式模擬結果顯示，25日前後，於菲律賓東部外海有一熱帶擾動（93W）生成，初步研判，後續再增強為颱風的機會大，約莫在27、28日前後，中心距離台灣最近。

林得恩也說，這個熱帶擾動若成颱，運動路徑將循環境駛流場前進，以拋物線方式至日本南方海面的機會最大。評估對台灣因為距離尚遠，直接影響應該不大，但仍需要持續追蹤觀察。而這次颱風若是生成將成為今年首颱「艾維尼」。

另外，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起四天梅雨滯留鋒南北徘徊，民眾應慎防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。而25至27日「滯留鋒」及西南風皆減弱，天氣略好轉；但大氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後機率較高且雨勢較大。

颱風

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