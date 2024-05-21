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賈新興：周末菲律賓東方外海熱低壓生成機率8至9成 成首颱機率增

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，明天至24日受鋒面低壓帶影響，高雄以北及澎湖有局部陣雨或雷雨。本報資料照片
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，明天至24日受鋒面低壓帶影響，高雄以北及澎湖有局部陣雨或雷雨。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，24日晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約8至9成，27日成颱機率約5至6成。

賈新興指出，這波鋒面到目前為止，下的雨不如預期。但明天至24日受鋒面低壓帶影響，高雄以北及澎湖有局部陣雨或雷雨，屏東及宜花東亦有局部短暫雨， 其中明天台中以北及澎湖有局部較大雷陣雨發生的機率。24日台南以北及宜花東有局部短暫雨，高屏亦有零星短暫雨。

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，在菲律賓東方海面上有熱帶系統消消長長，以各國資料來判斷，周末可能會有成熟系統形成，形成後比較靠菲律賓東方海面移動，未來接近台灣機會不高，可能向北轉，氣象署會持續觀察。

至於25日新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，26日午後，山區有局部短暫陣雨。27日清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，28日受鋒面影響，苗栗以南有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨。29日清晨恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。30日午後，新竹至台南間有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。

賈新興指出，短期氣候趨勢預測顯示，綜合研判28日起環境有利梅雨鋒面的建立，並持續至6月上旬。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

賈新興 鋒面 雷雨

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