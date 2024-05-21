快訊

台中捷運爆攻擊案！男子持刀砍人4人受傷 現場畫面曝光

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

橫跨半個基隆！殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

36歲男吞4公分長魚刺未在意 十二指腸竟穿破成腹膜炎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市一名36歲病人電腦斷層檢查顯示異物卡在十二指腸，大千綜合醫院外科部主任馮啟彥腹腔鏡微創手術取出約4公分長的魚刺。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市一名36歲病人電腦斷層檢查顯示異物卡在十二指腸，大千綜合醫院外科部主任馮啟彥腹腔鏡微創手術取出約4公分長的魚刺。圖／大千綜合醫院提供

吃魚不慎可能造成魚刺卡在口腔或咽喉，醫師建議盡快就醫，至於吞飯、喝醋等方法不僅沒有效果，還可能造成更嚴重傷害，甚至發生十二指腸穿孔腹膜炎，造成敗血性休克。

魚刺卡在口腔或咽喉，催吐、吞飯，或是喝醋等方法，苗栗市舒康診所耳鼻喉科主任黃山崧黃山崧表示，催吐或吞飯的動作，可能會影響魚骨刺傷的狀況，導致傷口腫脹、瘀血或出血等二次傷害，讓後續治療變複雜，至於不建議喝醋是因為對於骨刺傷沒有任何幫助，最好的方法就是盡速就醫。

他建議，如果不慎魚刺卡在口腔或咽喉，第一步先放鬆，不要讓口腔或咽喉的肌肉太緊繃，以免影響判斷；第二步如果口中還有食物，先將食物吐出，保持口腔清空，不要再把口中的食物往下吞；第三步嘗試做簡單的吞嚥口水動作，確認是否有魚骨刺傷，及不舒服的位置，趕快就醫檢查。

如果魚刺插在扁桃腺附近，簡單就能用夾子取出，若是在咽喉較深處，則需要使用內視鏡確認魚刺位置，如果在舌根、會厭軟骨，或下咽部附近，就要使用特殊器械夾出，有時使用內視鏡仍未發現，但不舒服的感覺相當明顯，需要照X光或胃鏡檢查，確認魚骨是否卡在食道上半部。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來、一般外科主任劉信誠表示，小的魚骨刺若是已吞入胃內，且胃中還有食物時，較不易找出，不過，很小的魚刺比較沒有風險，消化後刺破腸胃的機率不高，但如果是大的魚刺，就要特別注意。

大魚刺可能會刺穿食道，導致縱膈腔炎，造成胸痛、發燒等情況，嚴重會引起膿瘍和敗血症；若刺破腸胃道，則會有腹痛難耐、持續疼痛、坐立不安等腹膜炎的症狀。

大千醫院外科部主任馮啟彥收治過一名36歲病人4天前吞進魚刺，但未覺得不適就沒有在意，後來因連續腹痛，吃止痛藥無法緩解，急診就醫腹部觸診發現腹膜炎狀態，經電腦斷層檢查顯示異物卡在十二指腸，腹腔鏡微創手術取出約4公分長的魚刺，十二指腸已被穿刺破裂造成腹膜炎，若沒有及時處理，恐造成敗血性休克。

主任 腹痛 苗栗市

延伸閱讀

臨終前「嘎嘎聲」成家屬夢魘！護理師曝真相：患者無痛無意識

嗆黃國昌狂噴口水…綠委動手推臉掀議 專家憂口腔這「草綠色」菌恐傳染

苗栗3歲女童喉嚨痛疑似魚刺卡喉 就醫診斷查出是腸病毒

苗栗3歲童餐後喉嚨痛誤認卡魚刺 診斷染腸病毒

相關新聞

獨／YouBike族注意！7月起違規加重懲罰 最高2年不能騎

台北市長蔣萬安上任後，於今年2月28日實施YouBike前30分鐘免費政策，期間交通局增加YouBike2.0車輛，會員...

林大鈞傳投資新旅行社 越南業者怒批：至今沒還一分錢

年代旅遊（美加國際旅行社）春節因與地接社財務糾紛，導致旅客於富國島遭丟包，後來又因財務問題遭觀光署停業。近日傳出負責人林...

醫護嚴重不足 衛生局長：新北部分醫院50、100床「開不出」

醫護人力不足導致醫院有病床卻開不出。新北衛生局長陳潤秋今指出，新北部分醫院有50、100床沒開出，但缺床並非只有新北，而...

襪子翻過來洗！醫曝2大好處「細菌少3倍」 這樣曬不怕褪色

許多人洗襪子會直接丟到洗衣機裡，近日醫師「虞哥」指出，建議把襪子翻過來後再洗，不僅可以減少細菌孳生，也能夠延長襪子壽命。

端午連假實施匝道封閉管制措施 一張圖看懂

交通部高公局21日指出，今年端午節連續假期共計三天(6月8至10日)，預估高速公路將有大量車潮湧入。端午節連假匝道封閉管...

高鐵運量屢創新高 7月起每周再增43班次達1103班

台灣高鐵運量屢創新高，高鐵公司今表示，持續觀察旅客需求，規劃自7月1日起，再度增加43班次列車（南下23班、北上20班）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。