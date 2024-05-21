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年代旅遊林大鈞傳投資成立新旅行社 觀光署回應了

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
外界傳出年代旅遊負責人林大鈞有意東山再起，找到新金主成立旅行社。本報資料照
外界傳出年代旅遊負責人林大鈞有意東山再起，找到新金主成立旅行社。本報資料照

年代旅遊（美加國際旅行社）春節於富國島丟包旅客，引發軒然大波，後來又因財務問題遭觀光署停業。近日傳出負責人林大鈞有意東山再起，找到新金主成立旅行社，代表人由另一名彭姓男子擔任。對此，觀光署表示，林大鈞依規定5年內不得開設旅行社，另傳出的新旅行社代表也明確表示不會和林大鈞合作。

年代旅遊春節期間因與越南地接社財務糾紛，導致數百名旅客遭丟包，後來又爆出公司找已有債務問題，因此遭觀光署停業。如今卻傳出5月7日已經正式立案的「五九一國際旅行社」，背後疑似是林大鈞找到新金主成立的旅行社，並由一名彭姓男子擔任代表人。

據林大鈞身邊朋友透露，林大鈞10幾年來都在旅遊業發展，未來也希望繼續在行業中努力。林大鈞委任律師張耀宇則說，林大鈞先前年代旅遊案件受到很大委屈，目前就是靜待司法調查程序，希望司法還他清白。

觀光署表示，依旅行業管理規則第14條規定，曾經營旅行業受撤銷或廢止營業執照處分者，5年內不得為旅行業之發起人、董事、監察人、經理人、執行業務或代表公司股東；林大鈞符合前項條件者，5年內不得開設旅行社。

觀光署也說，經詢報導中將設立「五九一國際旅行社」彭姓代表人，其明確表示五九一國際旅行社不會和林大鈞合作。

外界傳出年代旅遊負責人林大鈞投資成立旅行社，彭姓代表人則否認，稱不會與林大鈞合作。本報資料照
外界傳出年代旅遊負責人林大鈞投資成立旅行社，彭姓代表人則否認，稱不會與林大鈞合作。本報資料照

年代旅遊 旅行社 觀光署

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