快訊

伊朗總統墜機亡！全國哀悼5天6/28舉行選舉 民眾集體湧出悲痛祈禱

回去你的國家：黎巴嫩遣返330位敘利亞難民 「自願返鄉」的深沉無奈

續審國會改革法案朝野再爆推擠！他一夫當關擋門 國民黨成功占領主席台

天氣風險：梅雨鋒面徘徊 今明兩天留意局部較大雨勢

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，梅雨鋒面建立並徘徊，今明兩天要留意局部較大雨勢。本報資料照片
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，梅雨鋒面建立並徘徊，今明兩天要留意局部較大雨勢。本報資料照片

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，梅雨鋒面建立並徘徊，今明兩天要留意局部較大雨勢。

吳聖宇說，隨西南風夾帶水氣逐漸靠近台灣，昨天各地雲量增多，真正較大降雨出現在昨晚到今天清晨東北角的宜蘭以及新北市雙溪、坪林、瑞芳等地，受局部對流系統發展影響，一場雨有70至90毫米累積雨量，有沒有對流系統影響，對是否出現較大雨勢非常關鍵。

吳聖宇指出，今明兩天預期中的鋒面系統逐漸建立在台灣附近，各地有短暫陣雨或雷雨，北邊南下冷空氣很弱，鋒面結構並不好，但大氣條件不穩定度高，有機會在台灣附近發展出對流系統，帶來局部較大雨勢的機會，需隨時留意最新雷達降雨回波變化。

吳聖宇指出，周四、周五鋒面有緩慢北抬趨勢，離台灣還沒有很遠，各地仍有短暫陣雨或雷雨，台灣海峽中北部可能有對流系統發展活動機會，中北部比較需要注意；白天熱力作用在島上山區誘發的局部熱對流降雨也要留意，降雨相對緩和，但天氣還是不穩定。

周末期間到下周一，吳聖宇指出，鋒面進一步北退到中國長江流域一帶，離台灣更遠，天氣型態逐漸偏向夏季型的午後山區熱對流降雨，周六有些鋒面殘留的雲系通過中北部、東北部一帶，配合山區發展的熱對流，降雨可能不完全在中午過後。

吳聖宇指出，下周日、下周一(26至27日)屬比較夏季型天氣，降雨依賴午後山區發展熱對流，但還是有機會帶來局部短時較大雨勢，要到山區、溪流邊活動需留意午後天氣變化。

再下一次鋒面南下影響台灣的時間點可能落在下周二，不過時間還久，後續預報變化有待觀察。

溫度方面，吳聖宇指出，除南部高溫有機會超過30度，其他在26至29度間，因濕度高，不下雨時有點悶熱感。周末期間隨天氣轉為夏季型，溫度明顯升高，各地高溫有機會達32至34度或更高。

鋒面

延伸閱讀

梅雨鋒面雷雨擴大！這3天雨勢最猛 慎防暴雨及強陣風

520由南往北變天！ 專家：今年第1道梅雨鋒條件到位

今母親節將變天 吳聖宇：中部以北到宜蘭留意較大雨勢

天氣好轉周日立夏好熱 專家指典型梅雨鋒這時間才出現

相關新聞

上班注意！4縣市豪大雨特報 防短延時強降雨

梅雨鋒面來了，中央氣象署針對宜蘭縣、基隆北海岸、新北市山區、澎湖縣發布豪雨及大雨特報，呼籲民眾要防短延時強降雨。

腸病毒、流感病毒肆虐 醫院一床難求 病患苦等

近期腸病毒、流感等病毒肆虐，各大醫療院所人滿為患，新北市議員林金結昨質詢指出，他選區內的土城醫院、恩主公醫院一床難求，土...

奇異果連皮吃更營養！營養素加倍攝取 有妙計可輕鬆「除毛」

奇異果最常見的吃法，一般都是剖半之後，用湯匙等工具挖果肉來吃。但是奇異果的果皮，其實是可以食用的，且營養成分相當豐富。而且如果因為皮上的毛而不敢嘗試，還有方法可以解決。

今起梅雨滯留鋒徘徊連炸4天 吳德榮：慎防雷擊、強風、瞬間大雨

梅雨開炸了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起4天梅雨滯留鋒南北徘徊，民眾...

天氣風險：梅雨鋒面徘徊 今明兩天留意局部較大雨勢

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，梅雨鋒面建立並徘徊，今明兩天要留意局部較大雨勢。

山東過台灣／流亡學生首本夫妻共同自傳 女性發聲呈現庶民家族四代史

中研院學者單德興編註父母自傳合集《山東過台灣》，除了是山東流亡學生首本夫妻共傳，也是那代學生少見的女性自傳及庶民完整自傳。單德興還期望，透過敘述父母來台生根的四代家族史，彰顯台灣移民社會的多元廣闊，也促進族群和解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。