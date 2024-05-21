天氣風險：梅雨鋒面徘徊 今明兩天留意局部較大雨勢

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，梅雨鋒面建立並徘徊，今明兩天要留意局部較大雨勢。

吳聖宇說，隨西南風夾帶水氣逐漸靠近台灣，昨天各地雲量增多，真正較大降雨出現在昨晚到今天清晨東北角的宜蘭以及新北市雙溪、坪林、瑞芳等地，受局部對流系統發展影響，一場雨有70至90毫米累積雨量，有沒有對流系統影響，對是否出現較大雨勢非常關鍵。

吳聖宇指出，今明兩天預期中的鋒面系統逐漸建立在台灣附近，各地有短暫陣雨或雷雨，北邊南下冷空氣很弱，鋒面結構並不好，但大氣條件不穩定度高，有機會在台灣附近發展出對流系統，帶來局部較大雨勢的機會，需隨時留意最新雷達降雨回波變化。

吳聖宇指出，周四、周五鋒面有緩慢北抬趨勢，離台灣還沒有很遠，各地仍有短暫陣雨或雷雨，台灣海峽中北部可能有對流系統發展活動機會，中北部比較需要注意；白天熱力作用在島上山區誘發的局部熱對流降雨也要留意，降雨相對緩和，但天氣還是不穩定。

周末期間到下周一，吳聖宇指出，鋒面進一步北退到中國長江流域一帶，離台灣更遠，天氣型態逐漸偏向夏季型的午後山區熱對流降雨，周六有些鋒面殘留的雲系通過中北部、東北部一帶，配合山區發展的熱對流，降雨可能不完全在中午過後。

吳聖宇指出，下周日、下周一(26至27日)屬比較夏季型天氣，降雨依賴午後山區發展熱對流，但還是有機會帶來局部短時較大雨勢，要到山區、溪流邊活動需留意午後天氣變化。

再下一次鋒面南下影響台灣的時間點可能落在下周二，不過時間還久，後續預報變化有待觀察。

溫度方面，吳聖宇指出，除南部高溫有機會超過30度，其他在26至29度間，因濕度高，不下雨時有點悶熱感。周末期間隨天氣轉為夏季型，溫度明顯升高，各地高溫有機會達32至34度或更高。