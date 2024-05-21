上班注意！4縣市豪大雨特報 防短延時強降雨

梅雨鋒面來了，中央氣象署針對宜蘭縣、基隆北海岸、新北市山區、澎湖縣發布豪雨及大雨特報，呼籲民眾要防短延時強降雨。

氣象署清晨3時40發布豪雨特報，影響時間今天清晨到上午。豪雨範圍：宜蘭縣；大雨：基隆北海岸、新北市山區、澎湖縣。

氣象署指出，鋒面影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

氣象署上午7時20分再針對澎湖縣發布大雨特報，影響時間今天白天。因鋒面影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣已有局部豪雨發生，今日澎湖有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意。