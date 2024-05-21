今起梅雨滯留鋒徘徊連炸4天 吳德榮：慎防雷擊、強風、瞬間大雨

梅雨開炸了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起4天梅雨滯留鋒南北徘徊，民眾應慎防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。

吳德榮指出，今日至周五西南風攜帶水氣、配合「梅雨季」第3波「滯留鋒」南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨等)，應注意預報中心即時訊息，並繼續觀察模式的調整。

今日各地區氣溫：北部23至29度，中部23至31度，南部23至31度，東部22至30度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六至下周一(25至27日)「滯留鋒」及西南風皆減弱，天氣略好轉；但大氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，以午後機率較高且雨勢較大。

此外，吳德榮指出，最新(20日20時)歐洲(ECMWF)系集模式及美國(GEFS)系集模式皆模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展緩慢；其未來動向先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，兩國模擬皆有很大的「不確定性」，莫急下定論，應持續觀察。