腸病毒、流感病毒肆虐 醫院一床難求 病患苦等

近期腸病毒、流感等病毒肆虐，各大醫療院所人滿為患，新北市議員林金結昨質詢指出，他選區內的土城醫院、恩主公醫院一床難求，土城醫院急診室候床者竟高達60人。衛生局長陳潤秋表示，疫情過後，護理人力缺乏，因護病比相關規定，有些醫院有床也開不了，各醫院正設法提供更好待遇，盼吸引更多人才投入。

林金結說，很多民眾在急診室等病床一等就是一周，他20日上午詢問，土城醫院急診室竟有60人在等病床，很多人一時等不到病床，無奈之下只好先回家了。

陳潤秋表示，受疫情影響，護理人力荒嚴峻，醫院護理人員依照白班、小夜、大夜各有不同規定，達到1比9、1比13、1比15等護病比，才有辦法開病房，人力不足，有時有空房，也不能開。

從中央到地方都在爭取提高護理人員待遇，陳潤秋說，研擬策略包括健保點值提升，給予護理人員更好薪資，讓他們願意留任，藥師、醫檢師、復健師也有人力缺口，必須營造更好環境，讓病房開得出來。最近多家醫院紛紛提出加薪方案，也與護理學校簽約，提早搶人。

陳提到，板橋醫療園區預計年底招商，希望設499床急性一般病床，還有長照病床等，總床數超過800床。