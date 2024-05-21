健康你我他／性愛非年輕人專利 想要愛就盡情愛

談起本月徵文主題時，恐怕會讓很多「老夫老妻」頓時感到靦腆或害羞，畢竟都老夫老妻了還談這檔事，還要做這件事，真的太勁爆了，也可能讓不少老夫老妻冰封已久的性愛事再度激起陣陣漣漪，憶起夫妻間已不知多久沒有再嘗試性愛的愉悅了。

根據醫學報導或性愛專家說法，不管年齡多大，夫妻間的性愛需求絕對有必要且天經地義，所以老夫老妻當然不能放棄這與生俱來的生理本能與需求。

我和內人都將邁入古稀之年，結縭已40載，兩人是傳統的內斂個性，對於性愛方面自然相當保守，不激烈、不躁進。年輕時因年輕氣盛，性愛需求及次數自然較為頻繁，現在隨著年齡增長，對於性愛已較為平淡如水，不過，兩人並不排斥有性愛行為，只要興致一來或默契夠，還是會有親密的肌膚之親。

我因平常勤於跑步運動，加上適宜保養，身體健康可說是「老當益壯、老而彌堅」，所以，每次性愛還能猶如「一尾活龍」般得心應手、如魚得水。每當完事後，心理上得到莫大的慰藉，夫妻間感情增溫，生理上則獲得了需求之滿足。

性愛不是年輕人的專利，老年人亦不可或缺，更不能放棄，當想要愛愛時，就盡情去享受愛愛吧。