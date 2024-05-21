聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／性愛非年輕人專利 想要愛就盡情愛

聯合報／ 文／簡石庚（高市三民）
不管年齡多大，夫妻間的性愛需求絕對有必要且天經地義，當想要愛愛時，就盡情去享受愛愛吧。圖／簡石庚提供
不管年齡多大，夫妻間的性愛需求絕對有必要且天經地義，當想要愛愛時，就盡情去享受愛愛吧。圖／簡石庚提供

談起本月徵文主題時，恐怕會讓很多「老夫老妻」頓時感到靦腆或害羞，畢竟都老夫老妻了還談這檔事，還要做這件事，真的太勁爆了，也可能讓不少老夫老妻冰封已久的性愛事再度激起陣陣漣漪，憶起夫妻間已不知多久沒有再嘗試性愛的愉悅了。

根據醫學報導或性愛專家說法，不管年齡多大，夫妻間的性愛需求絕對有必要且天經地義，所以老夫老妻當然不能放棄這與生俱來的生理本能與需求。

我和內人都將邁入古稀之年，結縭已40載，兩人是傳統的內斂個性，對於性愛方面自然相當保守，不激烈、不躁進。年輕時因年輕氣盛，性愛需求及次數自然較為頻繁，現在隨著年齡增長，對於性愛已較為平淡如水，不過，兩人並不排斥有性愛行為，只要興致一來或默契夠，還是會有親密的肌膚之親。

我因平常勤於跑步運動，加上適宜保養，身體健康可說是「老當益壯、老而彌堅」，所以，每次性愛還能猶如「一尾活龍」般得心應手、如魚得水。每當完事後，心理上得到莫大的慰藉，夫妻間感情增溫，生理上則獲得了需求之滿足。

性愛不是年輕人的專利，老年人亦不可或缺，更不能放棄，當想要愛愛時，就盡情去享受愛愛吧。

性愛

延伸閱讀

晚歸和穿著改變是外遇跡象？心理師提供15道關鍵測驗 助你洞察伴侶是否有「外遇體質」

台南新開幕PUB太吵還有人撒錢 負責人遭違反社維法送辦

與妻子親熱「被女兒撞見了」…震撼到不想跟父母說話 該立馬禁慾關機？

對另一半沒感覺 專家曝這幾點是影響關鍵

相關新聞

腸病毒、流感病毒肆虐 醫院一床難求 病患苦等

近期腸病毒、流感等病毒肆虐，各大醫療院所人滿為患，新北市議員林金結昨質詢指出，他選區內的土城醫院、恩主公醫院一床難求，土...

520結婚不夯了？桃園409對新人登記低於這2年

「520」諧音我愛你，桃園市民政局統計，今天共有409對新人登記結婚，其中9對為同性伴侶，男性2對、女性7對，但對比往年...

梅雨鋒面雷雨擴大！這3天雨勢最猛 慎防暴雨及強陣風

今晚開始雨勢變大，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，受梅雨鋒面影響，明天各地降雨機率高，今晚至周三鋒面影響最為明顯，明天部分地...

器捐故事1／兒車禍遺愛救5人 爸淚目：實現他承諾

「叮鈴～叮鈴！」每到清晨6點50分，莊爸爸的床頭都會響起熟悉的手機鬧鈴聲。他總是凝視那部未曾解鎖的手機，彷彿聽到兒子莊士...

退休力／讓大腦變年輕 逆齡料理吃出記憶力

在充滿活力與笑聲的廚藝教室裡，一群熱情的學員專注地學習，如何透過正確飲食來保持大腦健康，這是「逆齡料理系列—打造愈吃愈年...

健康你我他／性愛非年輕人專利 想要愛就盡情愛

談起本月徵文主題時，恐怕會讓很多「老夫老妻」頓時感到靦腆或害羞，畢竟都老夫老妻了還談這檔事，還要做這件事，真的太勁爆了，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。