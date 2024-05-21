器捐故事1／兒車禍遺愛救5人 爸淚目：實現他承諾

「叮鈴～叮鈴！」每到清晨6點50分，莊爸爸的床頭都會響起熟悉的手機鬧鈴聲。他總是凝視那部未曾解鎖的手機，彷彿聽到兒子莊士豪在叫他起床。自從兒子車禍離世後，這支在事故現場拾起的手機，一直被小心翼翼地放在床邊，每天仍然由兒子叫他起床，談著談著，莊爸爸又紅了眼眶。

莊爸爸回憶：「士豪是一個善良的孩子。他曾經說過如果有一天發生意外，願意將器官捐出來幫助別人。」

當莊士豪因車禍意外被送到新竹國泰醫院急救時，醫療團隊告訴莊爸爸兒子恐怕即將離開，莊爸爸毫不猶豫地替兒子完成了器官捐贈的心願。「我替他實現了他的承諾，相信士豪不會怪我自作主張」。

士豪捐了心、肝、腎、眼角膜等器官，救了五個人，其中還救了一名腎衰竭的18歲年輕人。士豪妹妹感動地說：「哥哥並未離開，還有人因他帶來新生命，器官捐贈也讓我們看到了愛與希望的延續，這是他在世上留下的最後禮物，也是我們永遠銘記的愛。」