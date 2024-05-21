聽新聞
test
0:00 / 0:00
器捐故事1／兒車禍遺愛救5人 爸淚目：實現他承諾
「叮鈴～叮鈴！」每到清晨6點50分，莊爸爸的床頭都會響起熟悉的手機鬧鈴聲。他總是凝視那部未曾解鎖的手機，彷彿聽到兒子莊士豪在叫他起床。自從兒子車禍離世後，這支在事故現場拾起的手機，一直被小心翼翼地放在床邊，每天仍然由兒子叫他起床，談著談著，莊爸爸又紅了眼眶。
莊爸爸回憶：「士豪是一個善良的孩子。他曾經說過如果有一天發生意外，願意將器官捐出來幫助別人。」
當莊士豪因車禍意外被送到新竹國泰醫院急救時，醫療團隊告訴莊爸爸兒子恐怕即將離開，莊爸爸毫不猶豫地替兒子完成了器官捐贈的心願。「我替他實現了他的承諾，相信士豪不會怪我自作主張」。
士豪捐了心、肝、腎、眼角膜等器官，救了五個人，其中還救了一名腎衰竭的18歲年輕人。士豪妹妹感動地說：「哥哥並未離開，還有人因他帶來新生命，器官捐贈也讓我們看到了愛與希望的延續，這是他在世上留下的最後禮物，也是我們永遠銘記的愛。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言